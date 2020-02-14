Широкий каблук, банти та стрази: як вибрати модні туфлі на весну

Вже зовсім скоро настане весна, і замість чобіт і теплих черевиків вже можна буде взути легкі туфлі.
Так, дизайнери вже назвали наймодніші туфлі на весну 2020: в цьому сезоні в тренді буде принт, стійкий каблук, стрази, квадратний носок та багато іншого. Детальніше про найактуальніші моделі розповість OBOZREVATEL.
Туфлі зі стійким каблуком
Туфлі зі стійким каблуком
фото: izi.ua
Шпильки вже не в тренді, в моді зараз – стійкий каблук, який набагато практичніше і зручніше. Причому не обов'язково він має бути високим. Оптимальна висота – 3-5 см.
Туфлі металік
Туфлі металік
фото: besplatka.ua
Туфлі металік вперто не хочуть виходити з моди. Однак в цьому сезоні золото перевершить срібло.
Туфлі зі стразами
Туфлі зі стразами
фото: novafashion.ru
Незважаючи на те, що стрази давно вийшли з моди, дизайнери знову прикрашають ними туфлі. Туфлі зі стразами – це шикарно і яскраво, але, взуваючи таке взуття, прослідкуйте за загальною стриманістю образу.
Туфлі з бантами
Туфлі з бантами
фото: 365woman.ru
Туфлі з бантами виглядають мило на нозі, причому бант може бути як на носі, так і ззаду над каблуком або збоку. Розміри бантів також різноманітні.
Туфлі з принтом
Туфлі з принтом
фото: vogue.ua
Цієї весни особливо в тренді будуть туфлі з принтом. Актуальними є квіткові і анімалістичні мотиви, які допоможуть зробити акцент на взутті.
Туфлі з квадратним носом
Туфлі з квадратним носом
фото: vogue.ua
Квадратний ніс теж залишиться актуальним в сезоні весна 2020. Можете сміливо купувати туфлі такого фасону.
Туфлі з трикутним вирізом
Туфлі з трикутним вирізом
фото: 2queens.ru
На зміну круглим вирізам у туфлях прийдуть трикутні. Відзначимо, що туфлі такого типу візуально подовжують ноги. Туфлі з трикутним вирізом відмінно виглядають з тонким каблуком: широкий робить їх громіздкими.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вибрати і з чим носити модні штани на весну 2020.
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