Широкий каблук, банти та стрази: як вибрати модні туфлі на весну

Вже зовсім скоро настане весна, і замість чобіт і теплих черевиків вже можна буде взути легкі туфлі.

Так, дизайнери вже назвали наймодніші туфлі на весну 2020: в цьому сезоні в тренді буде принт, стійкий каблук, стрази, квадратний носок та багато іншого. Детальніше про найактуальніші моделі розповість OBOZREVATEL.

Туфлі зі стійким каблуком

Туфлі зі стійким каблуком фото: izi.ua

Шпильки вже не в тренді, в моді зараз – стійкий каблук, який набагато практичніше і зручніше. Причому не обов'язково він має бути високим. Оптимальна висота – 3-5 см.

Туфлі металік

Туфлі металік фото: besplatka.ua

Туфлі металік вперто не хочуть виходити з моди. Однак в цьому сезоні золото перевершить срібло.

Туфлі зі стразами

Туфлі зі стразами фото: novafashion.ru

Незважаючи на те, що стрази давно вийшли з моди, дизайнери знову прикрашають ними туфлі. Туфлі зі стразами – це шикарно і яскраво, але, взуваючи таке взуття, прослідкуйте за загальною стриманістю образу.

Туфлі з бантами

Туфлі з бантами фото: 365woman.ru

Туфлі з бантами виглядають мило на нозі, причому бант може бути як на носі, так і ззаду над каблуком або збоку. Розміри бантів також різноманітні.

Туфлі з принтом

Туфлі з принтом фото: vogue.ua

Цієї весни особливо в тренді будуть туфлі з принтом. Актуальними є квіткові і анімалістичні мотиви, які допоможуть зробити акцент на взутті.

Туфлі з квадратним носом

Туфлі з квадратним носом фото: vogue.ua

Квадратний ніс теж залишиться актуальним в сезоні весна 2020. Можете сміливо купувати туфлі такого фасону.

Туфлі з трикутним вирізом

Туфлі з трикутним вирізом фото: 2queens.ru

На зміну круглим вирізам у туфлях прийдуть трикутні. Відзначимо, що туфлі такого типу візуально подовжують ноги. Туфлі з трикутним вирізом відмінно виглядають з тонким каблуком: широкий робить їх громіздкими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вибрати і з чим носити модні штани на весну 2020.

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