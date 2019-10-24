Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

У більшості випадків "японський стиль" у багатьох асоціюється з яскравими підлітковими і іноді фрикуватими образами. Але в реальності все виглядає зовсім інакше.

Японки обирають лаконічний і досить стриманий одяг, що підкреслює їх жіночність, пише "Модний блог".

Перше, що кидається в очі - вільний одяг з прямими лініями. Сукні часто не приталені, брюки - широкі і вільні. Багато варіантів кюлотів.

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Цікаві пропозиції по комбінаціях одягу. Деякі варіанти мають дуже несподівані рішення.

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Багатошаровість в пошані. Дуже багато варіантів з нашаруванням одягу, часто використовуються жилети, сорочки під светр.

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fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

У більшості випадків - середній і низький каблук.

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Багато квіткових мотивів, які здаються "японськими".

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fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

fashionblog.com.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, цієї тієї осені дизайнери зі всього світу радують своїми колекціями дівчат з абсолютно різними смаками. В тренди вибилися речі, як мінімалістичні і стримані, так і яскраві і незвичайні.

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