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24 жовтня • оновлено в 15:06
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Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

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У більшості випадків "японський стиль" у багатьох асоціюється з яскравими підлітковими і іноді фрикуватими образами. Але в реальності все виглядає зовсім інакше.

Японки обирають лаконічний і досить стриманий одяг, що підкреслює їх жіночність, пише "Модний блог".

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі
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Перше, що кидається в очі - вільний одяг з прямими лініями. Сукні часто не приталені, брюки - широкі і вільні. Багато варіантів кюлотів.

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Цікаві пропозиції по комбінаціях одягу. Деякі варіанти мають дуже несподівані рішення.

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Багатошаровість в пошані. Дуже багато варіантів з нашаруванням одягу, часто використовуються жилети, сорочки під светр.

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

У більшості випадків - середній і низький каблук.

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Багато квіткових мотивів, які здаються "японськими".

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Східна лаконічність: модні осінні образи в японському стилі

fashionblog.com.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, цієї тієї осені дизайнери зі всього світу радують своїми колекціями дівчат з абсолютно різними смаками. В тренди вибилися речі, як мінімалістичні і стримані, так і яскраві і незвичайні.

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