Сексуальні і з плавками вище пупка: топ наймодніших купальників літа-2020
Сезон купання у 2020 році відкрився трохи пізніше, ніж зазвичай і поки ще не всі пляжі популярних курортів відкриті для відвідувачів. Однак модні тенденції цього літа не перестають дивувати своєю багатогранністю і різноманітністю.
OBOZREVATEL пропонує топ із семи купальників літа-2020 року, які присутні в стилі наймодніших француженок. Вони поділилися фото своїх пляжних нарядів в Instagram.
У добірці кожна зможе знайти варіант на свій смак, адже дизайнери подбали як про тих, хто надає перевагу мінімалізму, так і про любительок виглядати яскраво і бути в центрі уваги. У ній присутні закриті купальники суцільної моделі та класичних кольорів, а також сексуальні варіанти відкритого типу й забарвлень, які знову повертаються в моду.
Раніше OBOZREVATEL перерахував головні поради про те, як вибрати купальник за типом фігури.