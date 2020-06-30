Сексуальні і з плавками вище пупка: топ наймодніших купальників літа-2020

Сезон купання у 2020 році відкрився трохи пізніше, ніж зазвичай і поки ще не всі пляжі популярних курортів відкриті для відвідувачів. Однак модні тенденції цього літа не перестають дивувати своєю багатогранністю і різноманітністю.

OBOZREVATEL пропонує топ із семи купальників літа-2020 року, які присутні в стилі наймодніших француженок. Вони поділилися фото своїх пляжних нарядів в Instagram.

У добірці кожна зможе знайти варіант на свій смак, адже дизайнери подбали як про тих, хто надає перевагу мінімалізму, так і про любительок виглядати яскраво і бути в центрі уваги. У ній присутні закриті купальники суцільної моделі та класичних кольорів, а також сексуальні варіанти відкритого типу й забарвлень, які знову повертаються в моду.

Ретро-купальник із плавками вище пупка (Instagram Jessie Bush)

Маленький чорний купальник (Instagram Sabina Socol)

Квітковий принт (Instagram Julie Sergent Ferreri)

Купальник класичного червоного кольору (Instagram Tamara Mory)

Сексуальний леопардовий купальник (Instagram Sabina Socol)

У моду повертається клітка (Instagram Jeanne)

Яскравий трикотажний купальник (Instagram Jessie Bush)

Раніше OBOZREVATEL перерахував головні поради про те, як вибрати купальник за типом фігури.