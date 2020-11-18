Що зробить образ дешевим і позбавленим смаку: названо найголовніші модні помилки
Російська ведуча програми "Модний вирок" Ольга Соколенко розповіла, що деякі деталі в гардеробі можуть дешевити і псувати ваш образ.
Експертка опублікувала на своїй сторінці в Instagram список головних модних помилок.
Так, в нього входить таке:
Занадто багато паєток на повсякденному одязі – замінити на однотонні речі.
Підробки брендів. Найчастіше стосується сумок. Замінити на доступну річ недорогого виробника або ноунейм.
Бюджетне мереживо, яке швидко зношується, виникають затягування, річ втрачає презентабельність.
Надлишок біжутерії – коли надівають усе найкраще відразу. Пам'ятайте, як радила Коко Шанель. Перед виходом зніміть прикрасу, яку наділи останньою.
Незручне взуття на високих підборах, із платформою, в повсякденному образі
Одяг не за розміром, коли річ безформно висить або надто облягає.
Блискучі панчохи і колготки.
Ультрамодні речі з минулих сезонів. Краще віддати перевагу класиці.
Нерівні шви, нитки, що стирчать, синтетичні тканини з дешевим блиском.
Яскравий макіяж вдень, тональний крем на 2-3 відтінки темніше вашого природного кольору шкіри, одночасний акцент на очі та губи.
Недоглянуті руки, відсутність манікюру або навпаки – занадто довгі нарощені нігті яскравого кольору "виколи око".
Туфлі під колір сумки.
Потерте стоптане взуття.
Дешева фурнітура – гудзики, кнопки, блискавки.
Занадто короткий або прозорий одяг, у якому видно білизну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020/2021 в тренді залишається тандем таких кольорів, як бежевий і білий.