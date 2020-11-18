Що зробить образ дешевим і позбавленим смаку: названо найголовніші модні помилки

Софія Ковнір Мода 14:18, 18.11.2020 Оновлено: 14:27, 18.11.2020

Російська ведуча програми "Модний вирок" Ольга Соколенко розповіла, що деякі деталі в гардеробі можуть дешевити і псувати ваш образ.

Експертка опублікувала на своїй сторінці в Instagram список головних модних помилок.

Так, в нього входить таке:

  • Занадто багато паєток на повсякденному одязі – замінити на однотонні речі.

  • Підробки брендів. Найчастіше стосується сумок. Замінити на доступну річ недорогого виробника або ноунейм.

  • Бюджетне мереживо, яке швидко зношується, виникають затягування, річ втрачає презентабельність.

  • Надлишок біжутерії – коли надівають усе найкраще відразу. Пам'ятайте, як радила Коко Шанель. Перед виходом зніміть прикрасу, яку наділи останньою.

  • Незручне взуття на високих підборах, із платформою, в повсякденному образі

  • Одяг не за розміром, коли річ безформно висить або надто облягає.

  • Блискучі панчохи і колготки.

  • Ультрамодні речі з минулих сезонів. Краще віддати перевагу класиці.

  • Нерівні шви, нитки, що стирчать, синтетичні тканини з дешевим блиском.

Ольга Соколенко розповіла, що деякі деталі можуть дешевити образ
Instagram Соколенко

  • Яскравий макіяж вдень, тональний крем на 2-3 відтінки темніше вашого природного кольору шкіри, одночасний акцент на очі та губи.

  • Недоглянуті руки, відсутність манікюру або навпаки – занадто довгі нарощені нігті яскравого кольору "виколи око".

  • Туфлі під колір сумки.

  • Потерте стоптане взуття.

  • Дешева фурнітура – гудзики, кнопки, блискавки.

  • Занадто короткий або прозорий одяг, у якому видно білизну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020/2021 в тренді залишається тандем таких кольорів, як бежевий і білий.

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