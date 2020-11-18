Що зробить образ дешевим і позбавленим смаку: названо найголовніші модні помилки

Російська ведуча програми "Модний вирок" Ольга Соколенко розповіла, що деякі деталі в гардеробі можуть дешевити і псувати ваш образ.

Експертка опублікувала на своїй сторінці в Instagram список головних модних помилок.

Так, в нього входить таке:

Занадто багато паєток на повсякденному одязі – замінити на однотонні речі.

Підробки брендів. Найчастіше стосується сумок. Замінити на доступну річ недорогого виробника або ноунейм.

Бюджетне мереживо, яке швидко зношується, виникають затягування, річ втрачає презентабельність.

Надлишок біжутерії – коли надівають усе найкраще відразу. Пам'ятайте, як радила Коко Шанель. Перед виходом зніміть прикрасу, яку наділи останньою.

Незручне взуття на високих підборах, із платформою, в повсякденному образі

Одяг не за розміром, коли річ безформно висить або надто облягає.

Блискучі панчохи і колготки.

Ультрамодні речі з минулих сезонів. Краще віддати перевагу класиці.

Нерівні шви, нитки, що стирчать, синтетичні тканини з дешевим блиском.

Яскравий макіяж вдень, тональний крем на 2-3 відтінки темніше вашого природного кольору шкіри, одночасний акцент на очі та губи.

Недоглянуті руки, відсутність манікюру або навпаки – занадто довгі нарощені нігті яскравого кольору "виколи око".

Туфлі під колір сумки.

Потерте стоптане взуття.

Дешева фурнітура – гудзики, кнопки, блискавки.

Занадто короткий або прозорий одяг, у якому видно білизну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020/2021 в тренді залишається тандем таких кольорів, як бежевий і білий.