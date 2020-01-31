Що вдягти навесні 2020: топ-5 головних трендів у моді

Зовсім скоро почнеться весна, тому пора підготувати актуальний весняний гардероб. Стилісти вже називають головні тренди моди 2020.
Денім, сукні на запах, жилети та інше: OBOZREVATEL публікує топ-5 речей, якими варто обзавестися до весни кожній модниці.
Джинсовий одяг
У моді будуть джинсові сукні міді
Джинсові речі не виходять з моди, змінюються лише їхні фасони. Навесні 2020 на піку популярності будуть джинсові тотал-луки: поєднання джинсів з джинсовою курткою, або, наприклад, джинсовий комбінезон з джинсовою сорочкою. Але наймоднішими будуть джинсові сукні міді.
Спідниці та сукні на запах
Спідниця на запах
Спідниці та сукні на запах різних кольорів і фасонів здатні прикрасити фігуру, приховавши її недоліки і додавши образу грації та вишуканості. Стилісти також рекомендують їх для весни 2020 року, називаючи одним з основних трендів сезону.
Тропічний принт
Сукня з тропічним принтом
З антитрендів минулого тропічний принт в сезоні весна 2020 переходить до розряду трендів. Весняне вбрання відмінно освіжать тропічні рослини, пальмове листя і ліани.
Жилети
Жилет повернеться в моду
Жилети, які, здається, зовсім недавно вийшли з моди, несподівано знову стануть актуальними навесні 2020. Так, у тренді будуть моделі жилетів оверсайз, подовжені жилети, а також жилетки з гудзиками.
Рукави-ліхтарики
Блуза з рукавами-ліхтариками
Ліхтарики, або рукава-буфи, знову повертаються в моду. Навесні 2020 року в тренді будуть блузи і сукні з ліхтариками, які додадуть образу легкості і жіночності.
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