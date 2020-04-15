Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

Часто, щоб привернути до себе увагу слід просто правильно підібрати одяг і взуття.
Топ-5 найбільш спокусливих деталей гардеробу публікує видання Cosmopolitan.
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Підбори
Згідно з дослідженням, опублікованим в Archives of Sexual Behavior, високі підбори різко підвищують жіночу привабливість.
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Одяг червоного кольору
Дівчата в одязі червоних відтінків сприймаються чоловіками як більш розкуті, впевнені в собі і сексуальні.
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Маленьке чорне плаття
Класичне маленьке чорне плаття не залишає нікого байдужим.
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Топи і сукні без рукавів
За даними дослідження University of New South Wales, чоловіки звертають увагу на красиві жіночі руки і плечі. Відповідно, топи і сукні на тонких бретельках або зовсім без них здаються їм сексуальними.
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Обтягуючі сукні-"футляри"
Чоловікам часто подобається силует "пісочний годинник". Відтворити його, можна за допомогою сукні-футляра.
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