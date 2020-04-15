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15 квітня • оновлено в 11:22
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Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

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Часто, щоб привернути до себе увагу слід просто правильно підібрати одяг і взуття.

Топ-5 найбільш спокусливих деталей гардеробу публікує видання Cosmopolitan.

Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

pexels.com

Підбори

Згідно з дослідженням, опублікованим в Archives of Sexual Behavior, високі підбори різко підвищують жіночу привабливість.

Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

pexels.com

Одяг червоного кольору

Дівчата в одязі червоних відтінків сприймаються чоловіками як більш розкуті, впевнені в собі і сексуальні.

Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

pexels.com

Маленьке чорне плаття

Класичне маленьке чорне плаття не залишає нікого байдужим.

Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

pexels.com

Топи і сукні без рукавів

За даними дослідження University of New South Wales, чоловіки звертають увагу на красиві жіночі руки і плечі. Відповідно, топи і сукні на тонких бретельках або зовсім без них здаються їм сексуальними.

Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

pexels.com

Обтягуючі сукні-"футляри"

Чоловікам часто подобається силует "пісочний годинник". Відтворити його, можна за допомогою сукні-футляра.

Що подобається чоловікам: названі найпривабливіші жіночі речі

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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