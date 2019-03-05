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Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

20.1тЧитати матеріал російською

Незважаючи на те, що календарна весна вже наступила погода на вулиці все ще не підходить для легких весняних вбрань. Дощі і відсутність сонця свідчать про те, що діставати з гардероба легкі сукні ще занадто рано, але саме час згадати про нестаріючий тренд на светри.

Цей елемент градероба може підкреслити образ, а може і стати його головною складовою, пише "Vogue.ua".

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Весною 2019 року в моді будуть светри oversize дрібної або великої в'язки з високим коміром, класичні моделі пастельних тонів, моделі, декоровані святковими бантами, з круглим або V-подібним вирізом, а також светри, посипані логотипом бренду, в смужку або прикрашені смішними ілюстраціями.

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Що вдягнути весною 2019: кращі варіанти светрів на цей сезон

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, редактори Hypebae проаналізували покази провідних брендів під час минулих тижнів моди і виявили найбільш затребувані тренди 2019 року. Так, за словами інсайдерів, найпопулярнішим верхнім одягом стало пальто зі штучного хутра.

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