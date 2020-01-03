Що одягнути на Різдво 2020: топ-4 ідеї модних образів

У вівторок, 7 січня, віряни православної церкви відзначають Різдво Христове. За традиціями, проводити це свято варто в чомусь новому, а якщо з яких-небудь причин це неможливо, то у вашому одязі повинен бути білий елемент.

При виборі вбрання варто також враховувати з ким та в якій обстановці ви плануєте проводити цей вечір. Якщо будете відзначати Різдво з друзями в ресторані, відмінно підійде сукня. А якщо вдома з родиною — святкова блуза зі спідницею або штани з теплим светром. Головне пам'ятати, що вбрання має бути не надто відвертим. У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував топ-4 святкових образи.

Сукня з паєтками

Різдво можна зустріти в суперблискучих "дискотечних" сукнях, посипаних мільйоном паєток. Однак зазначимо, що вбиратися варто в довжину міді. Що стосується кольору сукні, то особливо актуальними будуть: срібний, різні відтінки металіка, глибокий смарагд і золотий.

Фото: shafa.ua

Фото: loverepublic.ru

Фото: shafa.ua

Сукня з воланами та рюшами

Якщо ви хочете більш скромний і жіночний варіант — ідеально підійде сукня з воланами та рюшами. Зазначимо, що довжину варто вибирати міді або максі. Найбільш виграшними кольорами будуть: білий, перловий, зелений, синій, блакитний або золотистий.

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Фото: newwoman.ru

Блуза і спідниця

Для святкування Різдва вдома краще вибрати багатошарову спідницю. А якщо ви збираєтеся в гості — відмінно підійде спідниця А-силуету з мереживом або бахромою. Зазначимо, що доповнити образ ви можете блузкою.

Фото: monacomoda.com

Фото: mylitta.ru

Фото: pandao.ru

Штани та теплий светр

Також ідеальним варіантом для святкування Різдва в домашній обстановці стане ансамбль на основі штанів і теплого светра з оленями.

Фото: unimarket.com.ua

Фото: citylook.by

Фото: sweater.by

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