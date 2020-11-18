Що одягнути на Новий рік 2021: добірка модних образів. Фото

До Нового року 2021 залишається все менше часу – проте досить, щоб встигнути придумати стильний, яскравий образ, який запам`ятається.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував варіанти модного вбрання, щоб в новорічну ніч ви відчували себе королевою.

Сукня з об'ємними рукавами

Акцентні рукави у формі ліхтариків або бутонів звернуть на себе всю увагу і змусять навколишніх обговорювати на вечірці тільки вас! До того ж об'ємний верх – це один з головних трендів прийдешнього року. Що стосується кольору сукні – вибирайте модель білого, чорного або ж світлих металевих відтінків.

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

beigeshop.ru

Комбінезон

Для новорічної ночі 2021 прекрасно підійде також комбінезон металевого відтінку або модель з паєтками. Альтернативою комбінезону може стати класичний костюм з незвичайними деталями або повністю всипаний паєтками.

ru.shein.com

modnaya-krasivaya.ru

topxstyle.ru

Топ з класичними штанами

Топ з бретельками може послужити головною прикрасою в образі, адже сам по собі самодостатній. Поєднуйте його з класичними штанами – укороченими звуженими або, навпаки, максимально вільними.

pinterest.com

shafa.ua

olyamak.com

Напівпрозора сукня

Спокусливим варіантом новорічного образу буде сукня з напівпрозорої блискучої сітки. Так, вибрати її ви можете будь-якого кольору, одягнувши під низ лаконічне боді.

pinterest.com

1001sovety.ru

1001sovety.ru

Блуза зі спідницею або шортами

Шовкові та атласні блузи стануть відмінним ошатним варіантом у поєднанні зі спідницею або шортами. Образ можна доповнити піджаком з паєтками й туфлями на підборах.

pinterest.com

ilisun.com.ua

У чому зустрічати Новий рік 2021: найкращі варіанти суконь

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, в яких кольорах зустрічати Новий рік 2021. За східним календарем – це рік Білого Металевого Бика.