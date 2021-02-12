Що одягнути на 14 лютого: Андре Тан назвав яскраві образи
Український дизайнер Андре Тан розповів, що можна одягти на свято 14 лютого. Експерт зробив добірку актуальних образів відповідно до дрес-коду.
Відповідний пост знаменитість опублікував на сторінці в Instagram. Так, завдяки порадам фахівця, у День Закоханих ви матимете прекрасний вигляд.
У ресторан
Оверсайз сорочка з асиметричним кроєм рукава і малиновим кантом. З вузькими легінсами або брюками-сигаретками – це буде виглядати нереально красиво і оригінально.
У кіно
Через карантин багато прем'єр перенесли. Але ж цілуватися можна під будь-який фільм! Як щодо джинсової спідниці-олівця з бахромою? Це просто хіт 2021 року. Також додайте шовкову блузку кольору тоффі. Доповнити образ можна грубими чоботами на широкій підошві. Чоботи челсі також дуже добре підійдуть.
На каток або атракціони
Трикотажний комфортний костюм: теплий оверсайз светр з дизайнерською кишенею і брюки-палаццо. Доповнити образ можна кросівками і теплою панамкою.
У театр
Дрес-код black tie у театрі вже не актуальний, а ось правило "маленької сумки" грає велику роль. Краще уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. Тому ця шовкова сукня з цікавими витачками вам просто необхідна! Не забудьте додати в образ перлову нитку.
У домашній обстановці
Шовкові штани-палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. Збалансувати розслабленість костюма під час вихода на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels і сумка чіткої форми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів модницям, чим можна доповнити зимовий образ. Всього лише декілька елементів зможуть зробити ваше вбрання стильним і ефектним.