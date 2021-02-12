Що одягнути на 14 лютого: Андре Тан назвав яскраві образи

Український дизайнер Андре Тан розповів, що можна одягти на свято 14 лютого. Експерт зробив добірку актуальних образів відповідно до дрес-коду.

Відповідний пост знаменитість опублікував на сторінці в Instagram. Так, завдяки порадам фахівця, у День Закоханих ви матимете прекрасний вигляд.

Оверсайз сорочка з асиметричним кроєм рукава і малиновим кантом. З вузькими легінсами або брюками-сигаретками – це буде виглядати нереально красиво і оригінально.

Через карантин багато прем'єр перенесли. Але ж цілуватися можна під будь-який фільм! Як щодо джинсової спідниці-олівця з бахромою? Це просто хіт 2021 року. Також додайте шовкову блузку кольору тоффі. Доповнити образ можна грубими чоботами на широкій підошві. Чоботи челсі також дуже добре підійдуть.

Трикотажний комфортний костюм: теплий оверсайз светр з дизайнерською кишенею і брюки-палаццо. Доповнити образ можна кросівками і теплою панамкою.

Дрес-код black tie у театрі вже не актуальний, а ось правило "маленької сумки" грає велику роль. Краще уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. Тому ця шовкова сукня з цікавими витачками вам просто необхідна! Не забудьте додати в образ перлову нитку.

Шовкові штани-палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. Збалансувати розслабленість костюма під час вихода на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels і сумка чіткої форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан розповів модницям, чим можна доповнити зимовий образ. Всього лише декілька елементів зможуть зробити ваше вбрання стильним і ефектним.