Що носити взимку 2020 року: топ-5 речей, які мають бути у вашій шафі

У базовому гардеробі на зиму 2020 необхідно мати оверсайз-светр, бежевий лонгслів, а також зручну шкіряну спідницю.

Маючи в своєму гардеробі ці речі, ви зможете підібрати до них будь-який образ, пише "Cosmopolitan".

Оверсайз-светр

Цієї зими зупиніть вибір на моделях ніжних відтінків, мінімалістичних і з високим горлом. Такий светр матиме виграшний вигляд і з джинсами, і з класичними штаньми.

Ламбада-маркет

Бежевий лонгслів

Найбільш базова річ у найбільш модному відтінку сезону. Бежевий гольф чудово пасуватиме до будь-якого образу ійстане хорошим "тлом" для модних експериментів.

Шафа

Широкі чорні штани

Штани в цьому сезоні мають бути широкі, вільні, з високою посадкою і поясом. Поєднуйте їх з лонгслівами, блузами або створюйте більш розслаблені образи з худі й утепленими кросівками.

Ярмарок майстрів

Шкіряна спідниця

Шкіра – один з головних трендів сезону. І найпростіший спосіб його приміряти – зробити ставку на мінімалістичну шкіряну спідницю олівець, міні чи навіть плісе.

gepur.ru

Тепла картата сорочка

Тренд на клітинку дістався і до сорочок. Єдине, в цьому сезоні найактуальнішою стала тепла і щільна картата сорочка з вовною в складі. Вона буде хорошою альтернативою жакету і допоможе створити стильні багатошарові образи.

9-ий поверх

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 зимових речах, які мають бути в шафі у кожної дівчини. Взимку гардероб вимагає особливої турботи і уваги, оскільки в ньому мають бути не тільки красиві речі, але й теплі та практичні.

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