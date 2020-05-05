Що носити влітку 2020: названі наймодніші спідниці сезону

Найжіночніший предмет гардероба на літо 2020 – спідниця. Якщо вибрати правильний фасон, то жінка буде виглядати в ній неповторно та модно. Крім того, вона може підкреслювати достоїнства фігури.

Про топ-4 наймодніших спідниць літа 2020 – розповість OBOZREVATEL.

Спідниця на запах

Спідниці на запах знову повернулися в моду. Дизайнери пропонують на літо 2020 моделі з глибокими або середніми розрізами у стегна, скріплені кількома ґудзиками або зібрані за допомогою зав'язок. Зазначимо, що така спідниця зробить образ дуже модним і жіночним.

Фото: ladykiss.ru

Фото: yapokupayu.ru

Спідниця олівець

Популярною влітку буде і спідниця-олівець, яка ефектно підкреслює лінію талії та стегон. Зазначимо, що дану модель можна поєднувати як з каблуками – вийде чарівний образ для офісу, так з кросівками – для міста.

Фото: beautylooks.ru

Фото: beautylooks.ru

Спідниця з деніму

Також в літній сезон конкуренцію улюбленій парі джинсів можуть скласти спідниці з деніму. У моді оригінальні вільні силуети, іноді з розрізом спереду. Дана модель зробить образ більш оригінальним та модним.

Фото: ledysoveti.ru

Фото: pinterest.com

Спідниці з оборками

Модні спідниці з оборками будуть на піку популярності влітку 2020 року, адже вони за правом вважаються одними з найжіночніших моделей. Оборки можуть по-різному прикрашати спідницю – доповнювати низ, йти вздовж запаху або ярусами.

Фото: ratatum.com

Фото: ratatum.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.