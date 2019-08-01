Що носити влітку 2019: названа наймодніша спідниця сезону

Цього літа "головною" спідницею сезону стала універсальна міді. Колір і матеріал з якого вона буде зшита не має значення, а ось до довжини слід підійти з особливою ретельністю.

Така спідниця повинна зручно сидіти на талії і не виглядати неохайно, пише видання Daily Mail.

Моя таємниця

Щоб підібрати ідеальну спідницю-міді, необхідно в першу чергу, знайти підходящу за типом фігури довжину. Потрібно враховувати зріст і ширину стегон. Крім того, важливо пам'ятати, що з підборами картинка одразу зміниться і спідниця може сидіти не так добре, як без них.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020 займає клітина. Дизайнери в своїх осінніх колекціях представили різні варіанти цього "малюнка". Серед головних видів: елегантна "гусяча лапка", класичний шотландський тартан, лаконічний принт "принц Уельський".

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