Мереживо, денім та декольте до пупка: топ-5 головних трендів весни

Весна вже на порозі, а це означає що пора оновити свій гардероб, додавши в нього багато модного та яскравого одягу. Світові дизайнери не перестають дивувати своїми новинками на показах моди.

OBOZREVATEL зробив добірку з топ-5 модних трендів, які будуть особливо популярні навесні 2020-го.

Мереживо і рішельє

Мабуть, найбільш жіночний тренд весни 2020 – це мереживо і тканина рішельє. Футболка, спідниці, шорти, штани, топи можна буде носити кожен день і виглядати по-справжньому витонченою і грайливою дівчиною.

Фото: blog.mirkrestikom.ru

Фото: cosmo.ru

Фото: itsfashionably.com

Шкіра

Також у вашому весняному гардеробі можуть бути шкіряними не тільки плащ і косуха. У моду прийшли шкіряні штани, спідниці та навіть сукні. Також не забувайте про тренд на екошкіру.

Фото: smartwomens.ru

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Декольте до пупка

Агресивна сексуальність навесні 2020 року дуже популярна. Особливо трендовими будуть сукні та сарафани з дуже глибоким, найчастіше V-образним вирізом.

Фото: platyamodnye.com

Фото: shafa.ua

Фото: platyamodnye.com

Шорти-бермуди

Шорти-бермуди, які були на піку популярності у 2019-му, будуть в тренді й навесні 2020 року. Вони бувають частиною костюму, проте їх можна носити і як самостійний елемент одягу.

Фото: medium.com

Фото: medium.com

Фото: medium.com

Денім

Навесні 2020-го дозволяється одягатися в усе джинсове з ніг до голови та бажано одного відтінку деніму. Це буде виглядати дуже стильно. Ви також можете розбавляти образ аксесуарами іншого кольору.

Фото: blog.sharff

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сукні будуть в моді навесні 2020. До речі, стилісти рекомендують вибирати романтичні фасони з рухомих тканин.

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