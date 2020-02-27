Мереживо, денім та декольте до пупка: топ-5 головних трендів весни

Весна вже на порозі, а це означає що пора оновити свій гардероб, додавши в нього багато модного та яскравого одягу. Світові дизайнери не перестають дивувати своїми новинками на показах моди.
OBOZREVATEL зробив добірку з топ-5 модних трендів, які будуть особливо популярні навесні 2020-го.
Мереживо і рішельє
Мабуть, найбільш жіночний тренд весни 2020 – це мереживо і тканина рішельє. Футболка, спідниці, шорти, штани, топи можна буде носити кожен день і виглядати по-справжньому витонченою і грайливою дівчиною.
Фото: blog.mirkrestikom.ru
Фото: cosmo.ru
Фото: itsfashionably.com
Шкіра
Також у вашому весняному гардеробі можуть бути шкіряними не тільки плащ і косуха. У моду прийшли шкіряні штани, спідниці та навіть сукні. Також не забувайте про тренд на екошкіру.
Фото: smartwomens.ru
Фото: pinterest
Фото: pinterest
Декольте до пупка
Агресивна сексуальність навесні 2020 року дуже популярна. Особливо трендовими будуть сукні та сарафани з дуже глибоким, найчастіше V-образним вирізом.
Фото: platyamodnye.com
Фото: shafa.ua
Фото: platyamodnye.com
Шорти-бермуди
Шорти-бермуди, які були на піку популярності у 2019-му, будуть в тренді й навесні 2020 року. Вони бувають частиною костюму, проте їх можна носити і як самостійний елемент одягу.
Фото: medium.com
Фото: medium.com
Фото: medium.com
Денім
Навесні 2020-го дозволяється одягатися в усе джинсове з ніг до голови та бажано одного відтінку деніму. Це буде виглядати дуже стильно. Ви також можете розбавляти образ аксесуарами іншого кольору.
Фото: blog.sharff
Фото: pinterest
Фото: pinterest
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сукні будуть в моді навесні 2020. До речі, стилісти рекомендують вибирати романтичні фасони з рухомих тканин.
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