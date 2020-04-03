Що носити навесні 2020: названі головні тренди

Тренч, сумка середнього розміру і сірі джинси - обов'язкові елементи гардероба кожної дівчини. Ці речі можна поєднувати нескінченну кількість разів і вони завжди будуть виглядати стильно.

Про базові речі весни 2020 пише Vogue.

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Тренч

Тренч залишається основою демісезонного гардероба. Робіть ставку на максимально класичну модель, яку легко буде поєднувати з усім іншим одягом у шафі.

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Шовкова блуза

Шовкова блуза з бантом, яка тріумфально повернулася на подіуми минулої осені, залишиться з нами довго. Ця річ легко поєднується і зі строгими офісними брюками, і з неформальними джинсами.

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Кросівки

За останнє десятиліття кросівки стали настільки рівноправним членом нашого гардероба, що потіснили в ньому більш витончене взуття.

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Сумка середнього розміру

Якщо стоїть завдання купити тільки одну сумку, з якою можна ходити всюди, то краще вибрати модель середнього розміру. У неї можна вмістити все необхідне для робочого дня і з настанням вечора вона не буде виглядати громіздко.

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Худі

Худі змогло замінити всі улюблені сукні і костюми, а це значить, що треба мати в шафі хоча б пару світшотів і міняти їх залежно від настрою.

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Сірі джинси

Навесні поповнити колекцію деніму можна моделлю в сірому кольорі з "вареним" ефектом.

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Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть у моді навесні 2020.

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