Що не можна вдягати на новорічний корпоратив: Андре Тан дав поради

Напередодні Нового року український дизайнер Андре Тан розповів, які помилки не можна допускати під час вибору вбрання на святковий корпоратив. Завдяки цим порадам ви будете блищати на заході.

Відповідний пост експерт опублікував на своїй сторінці в Instagram. За його словами, цьогоріч не потрібно занадто креативити зі своїм образом.

Одягніть міні

Міні-спідниця, що обтягує та позбавляє будь-якої можливості нормально сісти ー погана ідея. Якщо хочете бути сексуальною, обирайте моделі, які ваблять.

Одягніть міні Instagram Андре Тана

"Нарядненька" блузка

Ваші щоденні темні штани, балетки, чорний піджак і, раптово, "нарядненька блузка" вб'є всіх наповал. У поганому сенсі цього слова. Краще скомбінуйте образ, зробивши акцент на незвичайному піджаку.

"Нарядненька" блузка Instagram Андре Тана

Образ індійської жінки

Пам'ятайте про правило трьох прикрас. Не переборщіть! Адже прикрасами ми ставимо легкі акценти, але не одягаємося в них.

Пам'ятайте про правило трьох прикрас Instagram Андре Тана

"Голе плаття"

Таке плаття протипоказано для виходу в світ, навіть якщо ви Бейонсе. Сукня може бути з прозорими вставками, наприклад, на руках.

"Голе плаття" протипоказано для виходу в світ Instagram Андре Тана

Ніякого креативу

Плаття і паєтки – класика новорічних корпоративів. Імовірність того, що в схожому образі прийде більшість колег, дуже висока. Підкресліть свою індивідуальність, обравши комбінезон.

Підкресліть свою індивідуальність, обравши комбінезон Instagram Андре Тана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб виглядати стильно.