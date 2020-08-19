Що не можна носити жінкам після 40 років: названо 4 речі. Фото

Багато жінок часто припускаються помилок у виборі гардеробу, особливо це актуально для дам після 40 років. Нерідко їхнє вбрання виглядає безглуздо і зовсім не за віком.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло, які речі не можна носити жінкам після 40 років, щоб не виглядати смішно та безглуздо.

Окуляри з принтованою оправою

Аксесуари та прикраси можуть першими видати ваш вік. Тому до їх вибору варто підходити особливо серйозно. Після 40 варто відмовитися від принтованих окулярів, особливо з "дитячими" підвісками. Така деталь на дорослій жінці виглядатиме безглуздо й анітрохи не додасть статусу.

like-myself.ru

Сірий total look

Сірий колір надає такий же відтінок і обличчю, від чого шкіра виглядає блідою, а зморшки стають більш помітними. Тому жінкам після 40 варто відмовитися від такого вбрання й розбавляти свій образ яскравішими речами.

kakprosto.ru

Сукня з паєтками

Паєтки самі по собі підступні, але на зрілій жінці вони виглядатимуть ще й безнадійно дешево. До того ж така сукня може візуально зробити фігуру гладшою.

nashamodaopt.ru

Величезна безформна сумка

Після 40 років жінкам також варто відмовитися від великих безформних сумок. Вони зроблять образ неохайним та дешевим.

avrorra.com

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