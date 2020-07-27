Що не можна носити високим дівчатам: названо 5 речей. Фото

Що не можна носити високим дівчатам: названо 5 речей.

Здається, що на високих і струнких дівчатах все сидить добре. Але не завжди це так: навіть у щасливих володарок зросту 170 і вище є свої стильні "ні".

Про те, які речі не можна носити високим дівчатам, пише видання "Рамблер Женский".

Монохром

Монохромні образи виглядають стильно, але високим дівчатам зазвичай не підходять, адже вони додатково витягають тіло. Модні експерти радять замість монохромного вбрання вибирати кілька контрастних речей. Різні принти, фактура і відтінок структурують і гармонізують верхню і нижню частини тіла.

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Завищена талія

Завищена талія в принципі підходить не всім: робить верх більш об'ємним і візуально збільшує талію. Високим дівчатам вона може візуально подовжити ноги, що в деяких випадках буде виглядати комічно. Занижена талія, навпаки, збільшить верхню частину тіла.

Експерти рекомендують: якщо верхня і нижня частини тіла у вас виглядають пропорційно, варто вибирати класичні моделі суконь, спідниць та штанів.

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Мініатюрні сумочки

Невеликі сумки, як й інші скромні аксесуари, на контрасті з високим зростом можуть виглядати безглуздо. Модні експерти радять вибирати великі сумки, які на нижчих дівчатах виглядали б громіздко.

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Закриті комірці

Як і рівень талії, форма коміра сильно впливає на довжину тіла. Закриті варіанти витягають верхню частину і роблять фігуру негармонійною. Експерти радять орієнтуватися високим дівчатам на відкриті вирізи, які не створять вертикаль, що витягує.

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Вузькі ремені

За словами експертів, на високих дівчатах вузькі ремені виглядають безглуздо, до того ж ці моделі зараз не модні. Вони рекомендують робити вибір на користь широких ременів.

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Раніше OBOZREVATEL зробив добірку речей, яких варто уникати абсолютно всім дівчатам. Вони зіпсують навіть ідеальну фігуру.