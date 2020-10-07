Що не можна носити після 30 років: названо 5 головних модних помилок у жінок

З віком жінкам варто позбутися деяких предметів гардероба, які можуть виглядати безглуздо і візуально додавати кілька років. Так, після 30 років не варто носити взуття з перфорацією, в'язані берети і мереживні туніки.

Також після 30 років слід ретельно підбирати фасони і кольори одягу та уникати "підліткових" принтів. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які речі не варто носити представницям прекрасної статі після 30 років.

Взуття з перфорацією

До них відносяться туфлі, мокасини і чоботи, поверхня яких "прикрашена" вирізаними візерунками. Подібне взуття з перфорацією – м'яке та зручне, зазвичай з ортопедичною устілкою, саме тому його люблять літні люди. На молодих жінках такі моделі виглядають дивно, роблячи весь образ старомодним і неактуальним.

В'язаний берет

Берет у дрібну в'язку, якщо і не перетворить вас в бабусю, то точно накине кілька зайвих років. Тим більше, що цього сезону плетені головні убори взагалі неактуальні, якщо не йдеться про зимові шапки з крупної пряжі. Такі моделі давно вже не в тренді і говорять тільки про те, що ви все ще тримаєтесь за моду минулих років.

Блузи з дрібним квітковим принтом

Дрібний квітковий принт на блузах або кофтах візуально додає і ваги, і віку. Краще приміряти блузки з актуальними анімалістичними принтами: зебри, тигра тощо. Безпрограшний варіант – абстракція або однотонні моделі актуальних тонів.

Широке напівпальто

Широке коротке напівпальто, яке багато хто любить за універсальність і практичність, обтяжить ваш образ. Воно не вписується гармонійно ні в романтичний, ні в повсякденний стиль. Розширений низ робить стегна масивнішими, а ноги – коротшими. До того ж, характерні для такої моделі вкорочені рукава виглядають теж не найкращим чином. Таке напівпальто підійде для поїздки на дачу, але сучасний і стильний міський аутфіт з ним не створити.

Туніка з мереживом

Ще одна річ, яка старить і наш образ, і нас самих – напівпрозора туніка з мереживним декором. Особливо, з дешевої тканини. Ця модель виглядає доволі вульгарно. Створити по-справжньому жіночний образ допоможуть подовжені блузки з шовку або льону, також у тренді моделі з об'ємними прозорими рукавами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан назвав антитрендові речі для жінок, які не варто носити восени 2020 року. Серед них – облягаючі худі, спідниці-плісе і чоботи "місяцеходи".