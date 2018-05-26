Що одягти на випускний 2018: поради та ідеї

Час випускних балів вже зовсім скоро, і дівчатам вже зараз слід подумати про вбрання.

У 2018 року випускні в Україні припадають на 25 травня - 24 червня. У більшості навчальних закладів випускний вечір в 2018 році відбудеться в суботу, 26 червня.

OBOZREVATEL розповідає, як виглядати на випускному вечорі стильно і ефектно.

Український дизайнер Анастасія Іванова дала 10 порад про те, як вибрати наряд для першого в житті справжнього балу - випускного.

1. Не керуйтеся виключно популярними і модними трендами. Вибирайте той колір і фасон, який підходить саме вам, а не той, якому в цьому сезоні віддають перевагу всі.

2. Створюйте свій унікальний образ. Погодьтеся, не найприємніша ситуація - коли в однакових сукнях на балу з'являються однокласниці і однокурсниці.

3. Вибирайте плаття того силуету, який підійде саме вам - особливо якщо у вас нестандартна фігура. Краще вибрати фасон, відповідний для ваших параметрів, ніж виглядати безглуздо, віддавши перевагу модним трендам, які вам не зовсім йдуть.

4. Ідеальний варіант випускного вбрання - коктейльний. Тренд сезону - сукні-сарафани на бретелях. Виглядають вони дуже свіжо і, разом з тим, святково.

5. Краще вибирати плаття довжини міні, або ж міді - середньої між міні і максі. Якщо все ж ви зупинилися на платті в підлогу, то воно повинно бути не надто вечірнім.

Nai Lu-na by Anastasia Ivanova Фото: прес-служба

Nai Lu-na by Anastasia Ivanova Фото: прес-служба

Nai Lu-na by Anastasia Ivanova Фото: прес-служба

6. Колір випускної сукні повинен підкреслювати вашу юність і ні в якому разі не додавати вам вік. Вибирайте ніжні відтінки - рожевий, блакитний, кремовий, піщано-жовтий, приглушені тони червоного. Ці кольори прекрасно освіжають і відповідають вашому юному легкому образу. Від чорних тонів рекомендую в цей вечір відмовитися.

7. Забудьте про паєтки! І взагалі - про все блискуче і вигадливе. Зрештою, у вас випускний бал, а не бал-маскарад.

8. Ідеальним вибором для випускного балу стане плаття з легкої шифонової тканини, яке не буде сковувати ваші рухи. По-перше, в ньому ви будете почувати себе максимально впевнено і вільно. По-друге - для літа така тканина буде найбільш підходящою.

9. Слідкуйте за тим, щоб ваш образ не був занадто відвертим або навіть вульгарним. Не відкривайте одночасно ніжки і декольте - зробіть акцент на чомусь одному. До речі, красиво виглядають коктейльні вбрання з відкритою і напіввідчиненої спинкою. Звичайно, ваше плаття в цей вечір найкраще підкреслить взуття на підборах. Якщо ви не дуже часто вибираєте таку в звичайному житті, то подбайте про те, щоб каблук був стійким, а саме взуття - максимально зручною. До речі, рекомендую вибирати все ж босоніжки, а не туфлі - до легкого і святкового плаття вони підходять більше.

10. Посміхайтеся! Адже ніщо так не прикрашає юну дівчину, як щира щаслива посмішка і життєрадісність! Пам'ятайте: ваш випускний вечір - це перший важливий свято у вашому житті, на якому ми повинні відчувати себе справжньою принцесою! Чи не намагайтеся виглядати старше, краще підкресліть свою юність і свіжість красивим відповідним нарядом - і ваш випускний буде дійсно незабутній!

Випускний-2018 - ідеї від MustHave

Перший український мас-маркет MustHave підготував кілька ідей вечірніх вбрань, які зроблять ваш випускний особливим і красивим.

Сукня максі

У платті максі ви будете елегантні і граціозні. Таке плаття в поєднанні з човниками або босоніжками на шпильках - безпрограшний наряд для високих дівчат. Бренд пропонує звернути увагу на чорне плаття на бретельках розслабленого силуету і чорне плаття в квіти на гумці з акцентом на талії. Завдяки V-образним вирізу обидві моделі витончено підкреслюють груди, шию і ключиці.

Сукня від від MustHave Фото: прес-служба

Сукня від від MustHave Фото: прес-служба

Маленьке чорне плаття

Little black dress - класика, доречна на будь-якому заході. Лаконічна і приваблива. Подібне вбрання в стилі Коко Шанель самодостатнє і не потребує зайвих аксесуарів. Зокрема, тоді, коли воно має цікавий дизайн, як наприклад, чорне плаття на одне плече з воланом або акуратним розрізом.

Оригінальний принт

Незвичайний візерунок з першої секунди підкорює оточуючих. Так, зрозуміло, на сьогоднішній день в тренді різні принти (від квіткового до смужки), але MustHave радить вибрати щось більш оригінальне. Сині сукні з космічним візерунком моментально перетворять вас на справжню cosmic girl from another galaxy (як у відомій пісні Jamiroquai).

Сукня від від MustHave Фото: прес-служба

Сукня від від MustHave Фото: прес-служба

Мереживне плаття

Мереживні сукні - це втілення ніжності і легкості, вони завжди надають образу особливого настрою і роблять його крихким і витонченим. Такі моделі часто відрізняються різними відтінками, фасонами і довжиною. Головне - підібрати ту, яка добре сидить на фігурі і яка вам, дійсно, до душі.

Біле плаття

Білі сукні - це філігранність і жіночність. Незважаючи на базовий і всім звичний колір, таке вбрання, насправді, дуже виразне, що відразу виділяє їх власниць з строкатого натовпу. Білі сукні йдуть абсолютно всім дівчаткам і чудово виглядають на святкових подіях.

Сукня від MustHave Фото: прес-служба

Комбінезон

Перший український мас-маркет рекомендує не зациклюватися тільки на сукнях, а розглянути і інші категорії одягу, які можуть стати чудовою альтернативою даних предметів одягу. Наприклад, чорний комбінезон з відкритими плечима стане чудовим варіантом для випускного, оскільки підкреслює одночасно і лінію плечей, і спину, і талію, і ноги. Більш того, він дуже комфортний і не сковує рухів.

Комбінезон від MustHave Фото: прес-служба

Дизайнер Олена Бурба розповіла OBOZREVATEL, що ідеальним матеріалом для випускного вбрання стане шифон.

"Найбільш придатними варіантами для випускного я б виділила сукні світлих і пастельних тонів - лілового, рожевого, небесно блакитного, бежевого кольору. Якщо ми вибираємо легкий і повітряний варіант ідеальним матеріалом стане шифон. Летюча спідниця буде родзинкою, але в такому випадку потрібно відмовитися від об'ємного верху. якщо вибрати яскраві і соковиті відтінки - жовтий, червоний, бірюзовий або золотий, плаття буде виграшно якщо сам фасон буде мінімалістичним. Оголені плечі або виріз на спині - ідеально для елегантного образу який можна доповнить масивними прикрасами ", - говорить Олена.

Сукня від ELENA BURBA Фото: instagram.com/elenaburba

Сукня від ELENA BURBA Фото: instagram.com/elenaburba

Сукня від ELENA BURBA Фото: instagram.com/elenaburba

Дизайнер Андре Тан радить придивитися до практичному вбрання, а при виборі своєї особливої сукні потрібно звернути увагу на такі кольори як: троянда в попелі, червоний, блакитний, жовтий і колір 2018 року - ультрафіолет.

"Якщо говорити про випускні, то вже не перший рік випускники перестають обирати собі вбрання, яке потім мертвим тягарем висить роками в шафі і незрозуміло чого чекає. Сьогодні, скоріше, в тренді речі, які з легкістю можна ще не раз одягти, граючи з різними образами. Простіше кажучи, сукні - п'ятниця, субота, неділя. У яких можна і на зустріч і на вечірку ну і на побачення звичайно. Просто завершуючи образ правильними аксесуарами і взуттям - котре, гармонійно доповнить вечірній або більш вільний дрес-код ", - каже модельєр.

Сукня від Андре Тана Фото: прес-служба

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що креативний директор французького будинку моди Givenchy Клер Уейт Келлер поділилася секретами створення весільної сукні дружини принца Гаррі - актриси Меган Маркл.