Що надіти на День Незалежності України: 5 образів на вихідні

Провести День Незалежності Уккраіни і лонг-вікенд варто красиво. Завдяки трьом вихідним можна насолодитися спекотними днями і показати всім улюблені образи.

OBOZREVATEL підібрав луки від українських дизайнерів, які допоможуть виглядати модно і патріотично.

День №1

Образ на День Незалежності маэ втілювати основну ідею: щоб не тільки підкреслював твою любов до України та її історії, але і виглядав привабливо. Але не варто пов'язувати голову українським прапором - такому чудовому святу найкраще підійдуть вишиванки. У бренду 2KOLYORY сорочки та сукні з вишивкою відрізняються своїми вишуканими і ніжними моделями, які будуть актуальні не тільки під час національних свят.

Якщо ж вишиванка для тебе занадто нарядно, але підтримати дух свята хочеться - нові футболки з ілюстраціями Ліліт Саркісян, де зображена сучасна дівчина-українка, тобі точно сподобаються. У них відразу вирушай на концерт Океан Ельзи, де ти зможеш танцювати всю ніч безперервно!

День №2

А в суботу, коли організм вимагає сонячних процедур, можна поїхати на пляж або до відкритого басейну. Для красивих і соковитих фотографій вибирай білий купальник, наприклад, українського бренду DARI CO, який підкреслить вже засмагле тіло і візуально витягне фігуру.

Якщо ж пасивний вид відпочинку не для тебе - практична сумка на пояс і козирок ROUSSIN by Sofia Rousinovich стануть незамінними аксесуарами. З набором можна комфортно провести час на природі або відправитися на тематичну ярмарок в пошуках українських солодощів і дрібничок.

День №3

Недільний літній вечір - час для вишуканої і легкої сукні. Новинка One by One приваблива можливістю експериментувати: до такого фасону можна підібрати як білі кеди, так і розкішні босоніжки.

Або можна надіти яскраве шовкове плаття від Berezkina. Довжина міді - саме те, що потрібно для романтичного образу і побачення. До речі, це відмінний варіант для завершення вихідних.

Раніше OBOZREVATEL заглянув в соціальні мережі українських модниць і подивився, які тренди 2018 пропонують українські дизайнери.