Що модно в 2019 році: трендові плащі цієї весни

У квітні самий час час носити плащі, кутатися в них від вітру і сміливо комбінувати їх з відкритими босоніжками. Правильний плащ – це інвестиція, яка себе точно виправдає.

Головне, вибрати модель, яка підійде за типом фігури, пише видання Vogue.

Класика

Традиційний бежевий тренч повинен бути в гардеробі. Сьогодні він задає настрій всьому модному сезону, а в наступному сезоні знову може перетворитися на надійну класику, яка поєднується абсолютно з усім.

Шкіра

Шкіряний чорний тренч – ще одна річ поза часом. Носити його можна як з чимось наївним і легковажним, повторюючи улюблені прийоми Міуччі Прада, так і дати драми в кращих традиціях Тома Форда або Ів Сен-Лорана.

Подовжений жакет

Подовжений жакет цілком може замінити тренч. З ним легко вибудовувати цікаві багатошарові образи, надягаючи під низ плаття з жилетом або спідницю довжини міді з фактурної блузою.

Раніше OBOZREVATEL підвів підсумки Ukrainian Fashion Week 2019/2020 і вибрав найяскравіші тренди, які будуть найбільш затребуваними в наступному осінньо-зимовому сезоні.

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