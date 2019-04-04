Що модно навесні-2019: найкращі варіанти квіткових принтів

У сезоні весна-літо 2019 багато дизайнерів представили образи, прикрашені легким польовим розсипом, великогабаритними і різнокольоровими квітами, а також художньою абстракцією.

Багато з них декорували сукні флористичними аплікаціями і активно використовували етнічні візерунки з вплетеними квітів, пише Vogue.ua.

Польові квіти

Дрібний квітковий візерунок родом з сільського саду став одним з головних джерел натхнення для дизайнерів в цьому році. Так, Simone Rocha, Erdem і Carolina Herrera прикрасили хаотичною польовий розсипом легкі сукні довжини максі і міді.

Абстракція

Абстрактні квіткові візерунки стали небанальною альтернативою флористичним образам.

Великі квіти

Великі квіткові візерунки підійдуть як власницям пишних форм, так і тендітним дівчатам. Головний секрет в правильному силуеті квіткового сукні.

Флористичний мікс

Ботанічні візерунки різних форм і розмірів, відтінків і стилів сплелися воєдино в весняних образах в стилі печворк. Цікаві моделі варто шукати в колекціях Versace, Etro і Carolina Herrera.

Аплікації

Fendi і Christian Dior урізноманітнили базові спортивні образи, що складаються з велосіпедок і топів або лосин і гольфів, за допомогою суконь-накидок з органзи і фатину, посипаних флористичними аплікаціями.

Етнічна тематика

Візерунки, натхненні естетикою східних традицій, з кожним роком набирають все більший відгук у серцях дизайнерів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, редактори Hypebae проаналізували покази провідних брендів під час минулих тижнів моди і виявили найбільш затребувані тренди 2019 року. Так, за словами інсайдерів, найпопулярнішою верхнім одягом стало пальто зі штучного хутра.

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