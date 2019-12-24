Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Дізнатися про те, що буде модним і трендовим уже зовсім скоро — завжди приємно і цікаво. Мода на речі з сезону в сезон змінюється просто кардинально.

Тому OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які речі будуть домінувати взимку 2020 року.

Кольорова шкіра

Шкіряний одяг встиг стати трендовим у сезоні осінь-зима 2019-2020. Це ефектно, епатажно і просто стильно. Зазначимо: якщо класичний чорний уже зайняв почесне місце у вашій шафі — придивіться до кольорових варіантів.

Фото: instagram/the.ruee

Фото: vot-tac.ru

Фото: vot-tac.ru

Сукня-міні з квадратним декольте

Також особливо популярною взимку 2020 року буде коротка сукня з пишною спідницею у вікторіанському стилі. Такий варіант відмінно підійде для вечірки або будь-якого іншого святкового вечора. Зазначимо, що ви можете вибрати модель з довгими рукавами або на широких бретелях.

Фото: prettylittlething.com

Фото: instagram/khaite_ny

Фото: instagram/kendam.official

Картатий total-look

Якщо ви хочете купити одяг, який точно буде актуальним кілька сезонів поспіль — інвестуйте в речі в клітину. Вони не вийдуть із моди, здається, ніколи. Взимку 2020 року сміливо одягайтеся в цей принт із голови до ніг.

Фото: vogue.ua

Фото: reactor.inform.kz

Фото: novy.tv

Ванільно-рожевий колір в одязі

Речі ванільно-рожевого кольору будуть дуже популярними взимку 2020 року. Дизайнери радять їх поєднувати з різними варіаціями оранжевого, щоб виглядати модно і незабутньо.

Фото: instagram/unanormaydosjean

Фото: instagram/unanormaydosjean

Фото: glamour.ru

Масивна платформа

Взуття на товстій підошві просто зобов'язане з'явитися у вашому гардеробі у 2020 році. Взимку носіть високі чоботи на масивній платформі зі спідницями А-подібного силуету, а в пару до ботильйонів або босоніжок вибирайте трикотажні штани.

Фото: liza.ua

Фото: liza.ua

Фото: fashion-woman.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-3 "маст хев" елементів гардероба зими 2020.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!