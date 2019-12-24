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25 грудня • оновлено в 01:33
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Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

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Дізнатися про те, що буде модним і трендовим уже зовсім скоро — завжди приємно і цікаво. Мода на речі з сезону в сезон змінюється просто кардинально.

Тому OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які речі будуть домінувати взимку 2020 року.

Кольорова шкіра

Шкіряний одяг встиг стати трендовим у сезоні осінь-зима 2019-2020. Це ефектно, епатажно і просто стильно. Зазначимо: якщо класичний чорний уже зайняв почесне місце у вашій шафі — придивіться до кольорових варіантів.

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: instagram/the.ruee

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: vot-tac.ru

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: vot-tac.ru

Сукня-міні з квадратним декольте

Також особливо популярною взимку 2020 року буде коротка сукня з пишною спідницею у вікторіанському стилі. Такий варіант відмінно підійде для вечірки або будь-якого іншого святкового вечора. Зазначимо, що ви можете вибрати модель з довгими рукавами або на широких бретелях.

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: prettylittlething.com

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: instagram/khaite_ny

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: instagram/kendam.official

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Картатий total-look

Якщо ви хочете купити одяг, який точно буде актуальним кілька сезонів поспіль — інвестуйте в речі в клітину. Вони не вийдуть із моди, здається, ніколи. Взимку 2020 року сміливо одягайтеся в цей принт із голови до ніг.

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: vogue.ua

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: reactor.inform.kz

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: novy.tv

Ванільно-рожевий колір в одязі

Речі ванільно-рожевого кольору будуть дуже популярними взимку 2020 року. Дизайнери радять їх поєднувати з різними варіаціями оранжевого, щоб виглядати модно і незабутньо.

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: instagram/unanormaydosjean

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: instagram/unanormaydosjean

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: glamour.ru

Масивна платформа

Взуття на товстій підошві просто зобов'язане з'явитися у вашому гардеробі у 2020 році. Взимку носіть високі чоботи на масивній платформі зі спідницями А-подібного силуету, а в пару до ботильйонів або босоніжок вибирайте трикотажні штани.

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: liza.ua

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: liza.ua

Що буде модно взимку 2020: топ-5 лідируючих трендів

Фото: fashion-woman.com

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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