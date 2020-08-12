Що буде модно восени 2020: названо головні тренди

Експерти моди назвали головні тренди осені 2020 року, проаналізувавши street styleфотографії зірок та нові колекції популярних модних домів.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, восени популярними будуть різні деталі на одязі, а саме рюші, волани та плісировка. Зазначається, що в речах із зазначеними прикрасами вже було помічено багато блогерів і знаменитості.

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Головним кольором сезону експерти називають жовтий. Манекенниці брендів Bottega Venetta, Versace й Agnona пройшлися по подіуму у вбраннях відтінків цього кольору.

"Одягайте жовтий верхній одяг або просто речі з таким принтом. Неважливо, що у вашому образі буде жовтим, головне додайте цей сонячний колір у свої вбрання", – підкреслили в матеріалі.

ladywomans.ru

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Також наголошується, що трендовою для спідниць та суконь стала довжина міні. Експерти радять поєднувати дані речі з довгими чобітьми та ботфортами.

"Багато дизайнерів – Valentino, Versace, Christian Dior і Balmain – додали у свої осінні колекції різні короткі речі, а моделі стріт-стайл щосили демонструють, як правильно їх носити", – підсумував автор матеріалу.

newladyday.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти розповіли про те, як грамотно поєднати літню колекцію з осіннім гардеробом. Також вони поділилися, які речі не варто відкладати на верхню полицю в шафі.