Що буде модно восени 2019: названо лідируючий тренд

Лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020 займає клітина. Дизайнери в своїх осінніх колекціях представили різні варіанти цього "малюнка".
Серед головних видів клітини: елегантна "гусяча лапка", класичний шотландський тартан, лаконічний принт "принц Уельський", пише Vogue.ua.
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П'є-де-куль
Клітина "п'є-де-куль", яка також відома, як "гусяча лапка" або "зуб собаки", з'явилася ще за часів Римської імперії і традиційно мала чорно-біле забарвлення. У новому сезоні осінь-зима 2019/2020 цей легендарний орнамент знову повернувся на модний подіум.
vogue.ua
Тартан
Цієї осені в центрі уваги легендарний британський орнамент, що складається з різнокольорових ліній і квадратів, всіляких горизонтальних, вертикальних і діагональних перетинів.
vogue.ua
Клітина виші
Модна клітина виші, уособлює епоху 1960-х. Орнамент, що складається з однакових квадратів двох різних відтінків, був придуманий в однойменному місті Франції в середині XIX століття.
vogue.ua
Принц Уельський
Віндорзська клітина або "гленчік" вже кілька сезонів поспіль тримається на піку популярності.
vogue.ua
Windowpane
Класичний принт Windowpane складається з великих прямокутників, які сформовані тонкими контрастними лініями. Здалеку цей орнамент нагадує віконні рами, від чого і пішла назва.
vogue.ua
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