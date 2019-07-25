Що буде модно восени 2019: названо лідируючий тренд

Лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020 займає клітина. Дизайнери в своїх осінніх колекціях представили різні варіанти цього "малюнка".

Серед головних видів клітини: елегантна "гусяча лапка", класичний шотландський тартан, лаконічний принт "принц Уельський", пише Vogue.ua.

pinterest.com

П'є-де-куль

Клітина "п'є-де-куль", яка також відома, як "гусяча лапка" або "зуб собаки", з'явилася ще за часів Римської імперії і традиційно мала чорно-біле забарвлення. У новому сезоні осінь-зима 2019/2020 цей легендарний орнамент знову повернувся на модний подіум.

vogue.ua

Тартан

Цієї осені в центрі уваги легендарний британський орнамент, що складається з різнокольорових ліній і квадратів, всіляких горизонтальних, вертикальних і діагональних перетинів.

vogue.ua

Клітина виші

Модна клітина виші, уособлює епоху 1960-х. Орнамент, що складається з однакових квадратів двох різних відтінків, був придуманий в однойменному місті Франції в середині XIX століття.

vogue.ua

Принц Уельський

Віндорзська клітина або "гленчік" вже кілька сезонів поспіль тримається на піку популярності.

vogue.ua

Windowpane

Класичний принт Windowpane складається з великих прямокутників, які сформовані тонкими контрастними лініями. Здалеку цей орнамент нагадує віконні рами, від чого і пішла назва.

vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв про те, який манікюр буде в моді в 2019-му році.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал