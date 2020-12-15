Saint Laurent влаштував показ колекції весна-літо 2021 посеред пустелі. Відео

Французький модний будинок Saint Laurent представив нову колекцію весна-літо 2021. Показ відбувся посеред пустелі – моделі крокували на підборах піщаними дюнами під музику композитора SebastiAn.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі бренду. Зазначимо, що шоу глядачам показали в онлайн-форматі (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

До колекції Summer 2021 увійшли велосипедки з костюмної тканини та трикотажу, сукні зі страусиним пір'ям, напівпрозорі накидки-топи, жакети з джерсі, комбінезони, а також шкіряні бомбери й плащі.

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Головний дизайнер модного будинку Ентоні Ваккарелла також показав комплекти в піжамному стилі та мереживні шорти. Несподіваним стало повернення шуби-"гусениці" з колекції Libération 1971-го року.

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Дивіться всі образи з колекції Saint Laurent Women's Summer 21

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Колекція Saint Laurent Women's Summer 21 ysl.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий бренд Balenciaga показав нову колекцію в несподіваному форматі – у вигляді комп'ютерної гри. З її допомогою можна подивитися весь асортимент одягу осінь-зима 2021.