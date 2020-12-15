Saint Laurent влаштував показ колекції весна-літо 2021 посеред пустелі. Відео

Французький модний будинок Saint Laurent представив нову колекцію весна-літо 2021. Показ відбувся посеред пустелі – моделі крокували на підборах піщаними дюнами під музику композитора SebastiAn.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі бренду. Зазначимо, що шоу глядачам показали в онлайн-форматі (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

До колекції Summer 2021 увійшли велосипедки з костюмної тканини та трикотажу, сукні зі страусиним пір'ям, напівпрозорі накидки-топи, жакети з джерсі, комбінезони, а також шкіряні бомбери й плащі.

Головний дизайнер модного будинку Ентоні Ваккарелла також показав комплекти в піжамному стилі та мереживні шорти. Несподіваним стало повернення шуби-"гусениці" з колекції Libération 1971-го року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий бренд Balenciaga показав нову колекцію в несподіваному форматі – у вигляді комп'ютерної гри. З її допомогою можна подивитися весь асортимент одягу осінь-зима 2021.