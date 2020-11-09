Розкрито причину любові молоді до трендів 90-х

Модні експерти розкрили причини любові молодого покоління до модних трендів минулого століття. Згідно з дослідженням, це можна пояснити тим, що люди, які народилися між 1981 та 2000 роками, не схильні до ризиків й істотних змін.

В контексті моди це означає, що вони скоріше будуть дотримуватися старих і давно усталених трендів, ніж створять свої власні. Про це повідомляє видання L'Officiel.

Крім того, любов до стилю 1990-х і 2000-х активно повертають популярні групи у соцмережах. Серед них – Instagram-акаунти 90sanxiety та 2000sanxiety. Підлітки в TikTok у свою чергу активно використовують для своїх образів такі тренди, як шпильки у вигляді метеликів, велюрові спортивні костюми й кроп-топи.

У матеріалі також наголошується, що сьогодні покоління Z виділяється тим, що його представники цінують екологічність та усвідомлене споживання. Це призвело до зростання продажів у вінтажних магазинах і на сайтах, де можна придбати старі товари.

До речі, стиль 1990-х домінує на подіумах вже понад два десятиліття. Наприклад, у 2018 році Марк Джейкобс перевидав свою лінійку Perry Ellis Grunge, яка містила одяг того часу, а роком пізніше бренд Versace повернув на подіум бандажні сукні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький лейбл Balmain повернув в моду тренд з 90-х – одяг в неонових кольорах.