Романтизм і жіночність: стиліст розповіла про головні кольори сезону

Український стиліст і фотограф Світлана Агапова поділилась думкою про ключові модні тренди весняного сезону-2018.

Агапова пояснила, які кольори повинні навесні переважати в гардеробі, а також розповіла про їх правильне поєднання. Про це вона написала в блозі, опублікованому на "Обозревателе".

Світлана зазначила, що в даний час на хвилі моди - романтизм, пастельні тони, легкі хвилясті тканини і жіночність.

"Тепла пора року - кращий період для втілення даних тенденцій в життя. Можна експериментувати з фактурами, фасонами, принтами і квітами. Одним з найактуальніших кольорів сезону весна-літо 2018, на рівні з лавандовим, є ніжний пастельно-рожевий відтінок. Це не дивно, адже рожевий колір дарує відчуття тепла, він означає романтичність, жіночність, м'якість, доброту, любов ", - зазначила стиліст.

Також Агапова підкреслила, що трендовий ніжно-рожевий колір здатний помітно перетворити будь-яку жінку і пояснила, з чим найкраще комбінувати речі даного відтінку.

"Шляхетний ніжний рожевий відтінок підходить до всіх колоритів зовнішності. Він молодить і відмінно освіжає будь-який відтінок шкіри. Пастельно-рожевий досить універсальний, він чудово виглядає як в невагомих тканинах (шифоні, атласі, гіпюр, мереживі), так і в щільних матеріалах (шкірі , велюрі, замші, вельвету, ангорської вовни). Прекрасно комбінується з базовими кольорами. Модне поєднання на весну-2018 - з класичним білим і сірим кольорами. У міксі з білим кольором виходить романтичний повітряний ефект. Особливо актуально цієї весни і влітку виглядають речі в рожево-білу клітинку. Сірі тони в поєднанні з пастельно-рожевим відтінком дають ніжні, стримані і лаконічні аутфіти. Також неповторне модне звучання в цьому сезоні отримають комплекти, складені на основі рожевого і небесно-блакитного відтінків. Дана колірна комбінація додасть образу крихкості і чарівності", - написала Світлана.

Крім цього, як зазначила стиліст, предмети гардероба рожевого кольору поєднуються також і з іншими, більш насиченими відтінками. Наприклад, червоним, фіолетовим, темно-синім і помаранчевим.

"Особливої уваги потребує модне поєднання в цьому сезоні червоний колір + рожевий. Даний союз зараз на піку популярності. Так, наприклад, плісировані спідницю ніжно-рожевого відтінку можуть доповнити не тільки червоні туфлі і сумочка, а й водолазка, яка зараз також в тренді ", - підкреслила Агапова, додавши, що варто звернути увагу і на всі відтінки зеленого, починаючи від сіро-зеленого і закінчуючи смарагдовим, так як створюють з пастельно-рожевим гармонійну кольорову палітру.

Як повідомляв "Обозреватель", відомий український дизайнер Вікторія Гресь розповіла про нове віяння в світі моди, яке засноване на важливості усвідомленого вибору одягу.