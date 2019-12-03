Ріанна, Ірина Шейк та Емілія Кларк: найяскравіші образи на червоній доріжці церемонії "Оскар" у світі моди

У понеділок, 2 грудня, в Лондоні відбулася церемонія нагородження міжнародною модною премією Fashion Awards 2019.

Цього року її традиційно відвідали популярні зірки шоу-бізнесу. На червоній доріжці красувалися Ріанна, Ірина Шейк, Наомі Кемпбелл, Джулія Робертс, Ріта Ора, Емілія Кларк, Донателла Версаче та багато інших. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіше вбрання знаменитостей, які вони вибрали для виходу у світ.

Співачка Ріанна з'явилася на Fashion Awards 2019 в атласній міні-сукні м'ятного кольору. Свій образ вона доповнила об'ємним шифоновим плащем, довгими рукавичками й босоніжками на підборах.

Ріанна

Також однією з найефектніших знаменитостей вечора стала модель Ірина Шейк. Вона вибрала для церемонії Fashion Awards 2019 елегантну сіру сукню з розрізом на нозі та відкриті туфлі на невисокому каблуці.

Ірина Шейк

Більш відверте вбрання було у співачки Ніколь Шерзінгер. На червоній доріжці премії вона позувала в чорній сукні в підлогу з глибоким вирізом і голими плечима.

Ніколь Шерзінгер

Актриса Емілія Кларк також з'явилася на Fashion Awards 2019 в дуже ефектному вбранні. Вона красувалася в жовтій сукні з довгим шлейфом. Зазначимо, що зірка зробила акцент у своєму вбранні на пишні груди.

Емілія Кларк

Зірка "Великої маленької брехні", актриса Шейлін Вудлі прийшла на церемонію у величезному пуховику з капсульної колекції Moncler Genius.

Шейлін Вудлі

Також модель Вінні Харлоу з'явилася на червоній доріжці щорічної фешн-премії в неймовірно яскравій корсетній сукні з рожевого шовку.

Вінні Харлоу

Ще одна модель Адут Акетч прийшла на Fashion Awards 2019 в сукні зеленого кольору з відкритими плечима, яка прекрасно підкреслила її фігуру та бюст.

Адут Акетч

Серед найяскравіших образів також — модельєрки Донателли Версаче, актриси Емми Робертс та моделі Наомі Кемпбелл.

Донателла Версаче

Емма Робертс

Наомі Кемпбелл

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