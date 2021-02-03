Речі, які вийшли з моди в 2021 році: що не варто носити

У гардеробі рано чи пізно з'являються речі, які вже вийшли з моди. Стиліст Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.

Цією інформацією вона поділилася на своїй сторінці в Instagram , опублікувавши відповідні фото та опис до них. Дівчина дала кілька цінних порад всім модницям.

"Ці речі я не рекомендую купувати тим, кому важливо бути на піку моди. Якщо у вас є щось з цього, не поспішайте позбавлятися. Так, в даний момент вони не такі актуальні, але назвати їх антитрендами точно не можна. їх актуальність знизилася саме через високу популярність ", – написала вона.

Масивні кросівки стають менш актуальними. instagram.com/stylist.kate

Масивні кросівки стають менш актуальними через те, що їм на зміну приходять більш плавні і спокійні форми моделей.

Спідниці плісе залишаються в тренді лише з асиметрією. instagram.com/stylist.kate

Спідниці плісе ще залишаються в тренді лише з асиметрією, а так їх популярність теж знижується.

Штани paperbag. instagram.com/stylist.kate

Штани paperbag можна використовувати за умови, що пояс буде замінений шкіряним ременем.

Джинси slouchy. instagram.com/stylist.kate

Джинси slouchy були самою трендовою річчю минулого сезону, однак сьогодні все змінилося.

Речі з принтом тай-дай втратили свою актуальність. instagram.com/stylist.kate

Варьонка залишалася на піку популярності останнім часом, а тепер речі з принтом тай-дай втратили свою актуальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дачний стиль – тренд 2021. The Row, Burberry і Jil Sander створили "дачні" колекції для максимального комфорту і практичності.