Речі, які вийшли з моди в 2021 році: що не варто носити

Obozrevatel Мода 15:45, 3.02.2021

У гардеробі рано чи пізно з'являються речі, які вже вийшли з моди. Стиліст Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.

Цією інформацією вона поділилася на своїй сторінці в Instagram , опублікувавши відповідні фото та опис до них. Дівчина дала кілька цінних порад всім модницям.

"Ці речі я не рекомендую купувати тим, кому важливо бути на піку моди. Якщо у вас є щось з цього, не поспішайте позбавлятися. Так, в даний момент вони не такі актуальні, але назвати їх антитрендами точно не можна. їх актуальність знизилася саме через високу популярність ", – написала вона.

Масивні кросівки стають менш актуальними.
instagram.com/stylist.kate

Масивні кросівки стають менш актуальними через те, що їм на зміну приходять більш плавні і спокійні форми моделей.

Спідниці плісе залишаються в тренді лише з асиметрією.
instagram.com/stylist.kate

Спідниці плісе ще залишаються в тренді лише з асиметрією, а так їх популярність теж знижується.

Штани paperbag.
instagram.com/stylist.kate

Штани paperbag можна використовувати за умови, що пояс буде замінений шкіряним ременем.

Джинси slouchy.
instagram.com/stylist.kate

Джинси slouchy були самою трендовою річчю минулого сезону, однак сьогодні все змінилося.

Речі з принтом тай-дай втратили свою актуальність.
instagram.com/stylist.kate

Варьонка залишалася на піку популярності останнім часом, а тепер речі з принтом тай-дай втратили свою актуальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дачний стиль – тренд 2021. The Row, Burberry і Jil Sander створили "дачні" колекції для максимального комфорту і практичності.

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