Речі, які вийшли з моди в 2021 році: що не варто носити

У гардеробі рано чи пізно з'являються речі, які вже вийшли з моди. Стиліст Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.

Цією інформацією вона поділилася на своїй сторінці в Instagram , опублікувавши відповідні фото та опис до них. Дівчина дала кілька цінних порад всім модницям.

"Ці речі я не рекомендую купувати тим, кому важливо бути на піку моди. Якщо у вас є щось з цього, не поспішайте позбавлятися. Так, в даний момент вони не такі актуальні, але назвати їх антитрендами точно не можна. їх актуальність знизилася саме через високу популярність ", – написала вона.

Масивні кросівки стають менш актуальними через те, що їм на зміну приходять більш плавні і спокійні форми моделей.

Спідниці плісе ще залишаються в тренді лише з асиметрією, а так їх популярність теж знижується.

Штани paperbag можна використовувати за умови, що пояс буде замінений шкіряним ременем.

Джинси slouchy були самою трендовою річчю минулого сезону, однак сьогодні все змінилося.

Варьонка залишалася на піку популярності останнім часом, а тепер речі з принтом тай-дай втратили свою актуальність.

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