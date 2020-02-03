Пасуватимуть усім! Речі, які мають стильний вигляд у будь-якому віці

Як правило, з віком доводиться відмовлятися від багатьох речей, що не може не засмучувати. Однак є варіанти, які не втрачають актуальності ніколи.

Про стильне вбрання, яке можна носити як юним дівчатам, так і дорослим жінкам – розповів "Рамблер Жіночий".

Сорочка-тільник

З її допомогою можна створити найрізноманітніші образи, які точно не будуть здаватися друзям і колегам нудними або не за віком. Зазначається, що ви можете вибирати як речі з класичними синіми, так і зі смужками інших кольорів.

Фото: trendy-u.com

Чорна сукня

Чорна сукня – справжня класика. Її можна поєднувати чи не з будь-яким предметом у вашому гардеробі. Наприклад, з кольоровим жакетом або ж з укороченим кардиганом.

Фото: youinfashion.com.ua

Спідниця олівець

Коли не знаєте, який вибрати низ, пряма спідниця буде виходом із ситуації. По-перше, її, як і сукню, можна поєднувати практично з будь-якими блузками та навіть з футболками. А по-друге, вона впишеться як в офісний стиль, так і пасуватиме для вечері з подругами.

Фото: postila.ru

Піджаки та жакети з принтом

Після 40 зовсім не обов'язково переходити на темні класичні піджаки та строгі короткі жакети. Розбавте свій гардероб клітинкою та смужкою, а також для вечірніх виходів можете вибирати піджаки з принтами або з блискучими нитками.

Фото: news-intime.ru

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