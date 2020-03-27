Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

Щоб виглядати елегантно, не достатньо просто добре одягатися. Важливо мати в гардеробі речі, які зможуть підкреслити жіночність і красу.
Про те, які речі повинні бути в гардеробі у елегантних дівчат пише Cosmopolitan.
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Спідниця міді
Спідниця довжиною до середини гомілки - базовий предмет елегантного гардероба. Саме в такій ви будете доречно виглядати і на роботі, і в театрі, і на вечірці.
Светр з кашеміру
Якісний светр з хорошого кашеміру повинен бути нейтрального відтінку. При правильній якості нитки такий светр прослужить дуже довго.
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Пальто з запахом
Пальто з запахом добре виглядає як з сукнями, спідницями, так і з брюками. Вибирайте базовий колір і не надто широкий комір.
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Нюдові човники
У кожної дівчини обов'язково в гардеробі повинні бути класичні човники бежевого або пудрового відтінку.
Жакет
Посадка жакета повинна бути ідеальною: точний збіг виточок, правильний рукав і підходяща довжина.
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Корпусна сумка з короткою ручкою
Невелика сумка класичного силуету з короткою ручкою здатна надати елегантність навіть найпростішим речам.
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Брючний костюм
Костюм можна носити в початковому вигляді або складаючи різні стильні поєднання окремо з жакетом і окремо з брюками.
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Джинси
Вибирайте базові моделі з високою посадкою і прямим кроєм.
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Шовкова блузка
Вибирайте сорочки і блузки складних відтінків.
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