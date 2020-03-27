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27 березня • оновлено в 23:01
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Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

1.3т
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Щоб виглядати елегантно, не достатньо просто добре одягатися. Важливо мати в гардеробі речі, які зможуть підкреслити жіночність і красу.

Про те, які речі повинні бути в гардеробі у елегантних дівчат пише Cosmopolitan.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Спідниця міді

Спідниця довжиною до середини гомілки - базовий предмет елегантного гардероба. Саме в такій ви будете доречно виглядати і на роботі, і в театрі, і на вечірці.

Светр з кашеміру

Якісний светр з хорошого кашеміру повинен бути нейтрального відтінку. При правильній якості нитки такий светр прослужить дуже довго.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Пальто з запахом

Пальто з запахом добре виглядає як з сукнями, спідницями, так і з брюками. Вибирайте базовий колір і не надто широкий комір.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Нюдові човники

У кожної дівчини обов'язково в гардеробі повинні бути класичні човники бежевого або пудрового відтінку.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

Жакет

Посадка жакета повинна бути ідеальною: точний збіг виточок, правильний рукав і підходяща довжина.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Корпусна сумка з короткою ручкою

Невелика сумка класичного силуету з короткою ручкою здатна надати елегантність навіть найпростішим речам.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Брючний костюм

Костюм можна носити в початковому вигляді або складаючи різні стильні поєднання окремо з жакетом і окремо з брюками.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Джинси

Вибирайте базові моделі з високою посадкою і прямим кроєм.

Речі, які повинні бути в шафі у кожної елегантної дівчини

pexels.com

Шовкова блузка

Вибирайте сорочки і блузки складних відтінків.

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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Автор
Марія Дідик
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