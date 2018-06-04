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Ратаковскі в сміливому образі знялася для обкладинки знаменитого глянцю

1.1тЧитати новину російською

Одна з найбільш розкутих моделей світу, американська зірка Емілі Ратаковскі прикрасила обкладинку іменитого глянцю.

Так, Емілі Ратаковскі стала головною героїнею червневого номеру австралійської версії модного журналу Elle. Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Супермодель також дала інтерв'ю для глянцю, де розповіла про секрети своєї краси, а також поділилася деякими подробицями свого приватного життя.

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У свою чергу, представники глянцевого видання охарактеризували її як "жінку, яка безсоромно смілива і відчайдушно красива".

Для фото на головну сторінку журналу Емілі Ратаковскі вибрала ніжний, але сексуальний образ: білу блузу з прозорими мереживними вставками в зоні декольте і чорну шкіряну спідницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі прийшла на світську вечірку в Лас-Вегасі у відвертій сукні, яка ідеально підкреслює її струнку фігуру. Дівчина не соромиться своїх форм, що постійно демонструє своїм шанувальникам, публікуючи відверті знімки в соціальних мережах.

Особа
Емілі Ратажковскі
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