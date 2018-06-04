Ратаковскі в сміливому образі знялася для обкладинки знаменитого глянцю

Одна з найбільш розкутих моделей світу, американська зірка Емілі Ратаковскі прикрасила обкладинку іменитого глянцю.
Так, Емілі Ратаковскі стала головною героїнею червневого номеру австралійської версії модного журналу Elle. Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Супермодель також дала інтерв'ю для глянцю, де розповіла про секрети своєї краси, а також поділилася деякими подробицями свого приватного життя.
У свою чергу, представники глянцевого видання охарактеризували її як "жінку, яка безсоромно смілива і відчайдушно красива".
Для фото на головну сторінку журналу Емілі Ратаковскі вибрала ніжний, але сексуальний образ: білу блузу з прозорими мереживними вставками в зоні декольте і чорну шкіряну спідницю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі прийшла на світську вечірку в Лас-Вегасі у відвертій сукні, яка ідеально підкреслює її струнку фігуру. Дівчина не соромиться своїх форм, що постійно демонструє своїм шанувальникам, публікуючи відверті знімки в соціальних мережах.