"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом

Перша леді України Олена Зеленська провела офіційну зустріч із представниками латвійських громадських організацій, вибравши строгий, але жіночний костюм.

Відповідні фотографії дружини президента Володимира Зеленського опубліковано на її офіційній сторінці в Instagram та на сайті Офісу президента.

"Три матусі та шість діточок – схоже на веселу компанію)) А насправді це – початок важливої та корисної ініціативи зі створення дружнього й комфортного середовища для батьків із дітьми. Як жінка і мама я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки", – підписала Зеленська.

Образ Олени Зеленської в Латвії instagram / olenazelenska_official

Перша леді України з нагоди зустрічі вбралася в костюм зі спідницею-максі до щиколотки небесного відтінку. Образ доповнили човники в тон та чорний клатч. У мережі вже з'явилися перші коментарі щодо образу Зеленської.

"Молодець", "Яка гарна", "Прекрасна перша леді", "Неймовірно гарна пані Зеленська", – відреагували користувачі.

Олена Зеленська в Латвії instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в блакитному костюмі instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська прибула до Латвії 16 жовтня. Після приземлення до Риги перша леді України з чоловіком вирушила на зустріч із президентом Латвії, яка пройшла на площі біля Ризького замку.

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