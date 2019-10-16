Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 21:47
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом

Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська провела офіційну зустріч із представниками латвійських громадських організацій, вибравши строгий, але жіночний костюм.

Відповідні фотографії дружини президента Володимира Зеленського опубліковано на її офіційній сторінці в Instagram та на сайті Офісу президента.

"Три матусі та шість діточок – схоже на веселу компанію)) А насправді це – початок важливої та корисної ініціативи зі створення дружнього й комфортного середовища для батьків із дітьми. Як жінка і мама я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки", – підписала Зеленська.

Образ Олени Зеленської в Латвії

Образ Олени Зеленської в Латвії

instagram / olenazelenska_official

Новини
"Діва!" Лорак вразила мережу відвертими образами

Перша леді України з нагоди зустрічі вбралася в костюм зі спідницею-максі до щиколотки небесного відтінку. Образ доповнили човники в тон та чорний клатч. У мережі вже з'явилися перші коментарі щодо образу Зеленської.

"Молодець", "Яка гарна", "Прекрасна перша леді", "Неймовірно гарна пані Зеленська", – відреагували користувачі.

Олена Зеленська в Латвії

Олена Зеленська в Латвії

instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в блакитному костюмі

Олена Зеленська в блакитному костюмі

instagram / olenazelenska_official

"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом
"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом
"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом
"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська прибула до Латвії 16 жовтня. Після приземлення до Риги перша леді України з чоловіком вирушила на зустріч із президентом Латвії, яка пройшла на площі біля Ризького замку.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Мода Краса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
8
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
В,,, чём красивая,... за счёт чего красивая,..... Да, обезьяну одень в яркое, и она тоже будет красивая............ Как по мне, так симейство бабуинов,..... И я им должен радоваться?....... 9
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel