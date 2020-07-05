П'ять трендів від принцеси Діани, актуальні 2020 року. Фото

Аліна Мельник Мода 04:38, 5.07.2020

Принцеса Уельська Діана була відома своїм смаком і вмінням одягатися. Її немає в живих вже більше 20 років, але багато зі знаменитих образи Леді Ді залишаються актуальними в наш час.

OBOZREVATEL пропонує побачити п'ять найяскравіших і найтрендовіших з них.

Брючний костюм

Принцеса Діана та її брючний костюм
Pinterest

Шорти-бермуди

Принцеса Діана охоче носила шорти-бермуди
Pinterest

Плаття в горошок

Принцеса Діана та її сукня в горошок
Pinterest

піджак оверсайз

Принцеса Діана надавала перевагу піджакам "чоловічих" розмірів
Pinterest

Велосипедки

У повсякденному житті Діана часто носила велосипедки в поєднанні з худі
Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які таємниці приховувала принцеса Діана: несподівані факти про улюбленицю британців.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Бородай: Донбас скоро де-юре стане частиною Росії

"Ми їх перестріляємо легенько". Ексклюзивне інтерв’ю з Ярошем про реванш проросійських сил в Україні

Прогулянку Зеленського з журналістами на велосипедах оплатили за рахунок українців. Документ

Величезний кортеж Зеленського в Одесі потрапив на відео

Зеленський у Южному тікав від журналістів і запевняв, що не намагається посадити Порошенка