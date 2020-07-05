П'ять трендів від принцеси Діани, актуальні 2020 року. Фото

Принцеса Уельська Діана була відома своїм смаком і вмінням одягатися. Її немає в живих вже більше 20 років, але багато зі знаменитих образи Леді Ді залишаються актуальними в наш час.

OBOZREVATEL пропонує побачити п'ять найяскравіших і найтрендовіших з них.

Брючний костюм

Принцеса Діана та її брючний костюм Pinterest

Шорти-бермуди

Принцеса Діана охоче носила шорти-бермуди Pinterest

Плаття в горошок

Принцеса Діана та її сукня в горошок Pinterest

піджак оверсайз

Принцеса Діана надавала перевагу піджакам "чоловічих" розмірів Pinterest

Велосипедки

У повсякденному житті Діана часто носила велосипедки в поєднанні з худі Pinterest

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