П'ять трендів від принцеси Діани, актуальні 2020 року. Фото
Принцеса Діана славилася бездоганним смаком. Getty Images
Принцеса Уельська Діана була відома своїм смаком і вмінням одягатися. Її немає в живих вже більше 20 років, але багато зі знаменитих образи Леді Ді залишаються актуальними в наш час.
OBOZREVATEL пропонує побачити п'ять найяскравіших і найтрендовіших з них.
Брючний костюм
Принцеса Діана та її брючний костюм Pinterest
Шорти-бермуди
Принцеса Діана охоче носила шорти-бермуди Pinterest
Плаття в горошок
Принцеса Діана та її сукня в горошок Pinterest
піджак оверсайз
Принцеса Діана надавала перевагу піджакам "чоловічих" розмірів Pinterest
Велосипедки
У повсякденному житті Діана часто носила велосипедки в поєднанні з худі Pinterest
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