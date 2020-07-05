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П'ять трендів від принцеси Діани, актуальні 2020 року. Фото

Аліна Мельник
Мода
1,5 т.
Принцеса Діана славилася бездоганним смаком

Принцеса Діана славилася бездоганним смаком. Getty Images

Принцеса Уельська Діана була відома своїм смаком і вмінням одягатися. Її немає в живих вже більше 20 років, але багато зі знаменитих образи Леді Ді залишаються актуальними в наш час.

OBOZREVATEL пропонує побачити п'ять найяскравіших і найтрендовіших з них.

Брючний костюм

Принцеса Діана та її брючний костюм

Принцеса Діана та її брючний костюм Pinterest

Шорти-бермуди

Принцеса Діана охоче носила шорти-бермуди

Принцеса Діана охоче носила шорти-бермуди Pinterest

Плаття в горошок

Принцеса Діана та її сукня в горошок

Принцеса Діана та її сукня в горошок Pinterest

піджак оверсайз

Принцеса Діана надавала перевагу піджакам "чоловічих" розмірів

Принцеса Діана надавала перевагу піджакам "чоловічих" розмірів Pinterest

Велосипедки

У повсякденному житті Діана часто носила велосипедки в поєднанні з худі

У повсякденному житті Діана часто носила велосипедки в поєднанні з худі Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які таємниці приховувала принцеса Діана: несподівані факти про улюбленицю британців.

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