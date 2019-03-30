Провал року: люксовий бренд випустив джинсові "труси" за сотні доларів

Люксовий французький дім моди Y/Project випустив ультракороткі джинсові шорти, що нагадують труси, через що зіткнувся з подивом клієнтів.

Як повідомляє Daily Mail, новинка являє собою дуже короткі шортики з високою талією, має всі характеристики класичних джинсів.

Цей елемент одягу коштує 470 австралійських доларів (315 доларів США). Його випустили в різних кольорах, включаючи чорний, кам'яний і традиційний синій денім.

У мережі під час рекламної кампанії негативно сприйняли новинку. Користувачі так і не зрозуміли, куди можна в таких шортах піти, адже вони нагадують спідню білизну.

"Не шорти – джинсова білизна", "Як би я не любив носити джинси, я не буду таке носити", – обурилися в мережі.

При цьому в описі до них йшлося, що "ці шорти можна носити під брюками або поверх штанів, що означає, що вони набагато універсальніші, ніж ви зазвичай очікуєте від пари трусів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно телеведуча і дизайнер Діана Глостер розповіла про нові тренди в підборі штанів в 2019 році.

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