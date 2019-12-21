Просто і зі смаком: яку зачіску можна зробити на Новий рік власними руками

До Нового року-2020 залишилися лічені дні, тому час задуматися про те, як і в чому відзначати це свято.

Увагу потрібно приділити всім деталям, у тому числі й власному зовнішньому вигляду. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, яку зачіску можна зробити власними руками.

З моди ніколи не вийдуть гладке та здорове волосся. Така зачіска підійде під вечірню сукню та зробить образ жіночним та витонченим. Більш того, зробити її в домашніх умовах не складе труднощів.

Зачіска на Новий рік – гладке волосся Фото: Дженніфер Лопес

Для цього знадобляться: гребінець і утюжок, або круглий гребінець та фен. Перед святом потрібно добре промити волосся з нанесенням бальзаму, ретельно просушити і розчесати, після чого акуратно випрямити кожне пасмо.

Як випрямити волосся Кадр з відео

Ще один варіант на будь-який випадок життя – пучок. Залежно від костюма на Новий рік можна вибрати: гладкий, низький, на потилиці та будь-який інший. Для цього потрібно: вимити, просушити і розчесати волосся, закріпити за допомогою гумки. Щоб зачіска не розпадалася, зверху побризкати лаком.

Низький пучок pinterest

вільний пучок pinterest

Красиві й ніжні хвилі підійдуть під романтичний образ. Створення зачіски не займає багато часу: після стандартної процедури розділити волосся на пасма, акуратно накрутити на плойку або утюжок. Щоб волосся не розтріпалося протягом ночі, можна закріпити результат лаком.

Зачіска на Новий рік – хвилі pinterest

Як зробити хвилі Кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL розповів про наймодніші тренди Нового року: який можна зробити макіяж, в якому вбранні зустріти свято.

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