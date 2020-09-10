Пропагандистку Путіна висміяли в мережі за вбрання зі "скатертини". Фото

Юля Ухіна Мода 20:24, 10.09.2020 Оновлено: 20:28, 10.09.2020

Російську пропагандистку, головного редактора російського каналу RT Маргариту Симоньян, висміяли в мережі за незвичайне вбрання під час інтерв'ю з чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Так, вона з'явилася в кадрі в сукні зеленого кольору та в піджаку в тон, а на ноги накинула шаль від бренду Louis Vuitton. Користувачі ж подумали, що Симоньян одягнула хустку замість спідниці через те, що вона "зливалася" з вбранням, і почали порівнювати його зі скатертиною та шторами. Відповідний знімок був опублікований Telegram-каналом "Разбираются. Потерпите".

Маргариту Симоньян висміяли в мережі за вбрання зі "скатертини". Telegram-каналом "Разбираются. Потерпите".
Маргарита Симоньян. колаж
Олександр Лукашенко і Маргарита Симоньян. detector.media

"У неї стиліст Маша Захарова. У цьому ансамблі за задумом ще й брошка у вигляді склянки повинна бути, але Маргарита її десь загубила", "Це фіранка з душу", "Це штори ж?", "Пишуть, що з московських віталень почали пропадати скатертини", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева Іспанії Летиція з'явилася на публіці в дешевому вбранні з мас-маркету. Її сфотографували у твідовій сукні бренду Zara темно-синього кольору, вартість якого становить 70 фунтів стерлінгів (близько 3 тисяч гривень).

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