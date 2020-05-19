Найкращі літні образи принцеси Діани, актуальні дотепер: фотодобірка
Принцеса Діана, відома також як Леді Ді, була "народною принцесою". Вона зуміла стати жінкою, яка сформувала смаки цілого покоління.
Принцеса Уельська любила яскраві вбрання, не боялася експериментувати з трендами і виділятися з натовпу. Бездоганні образи Діани залишаються актуальними й сьогодні. І особливої уваги заслуговують літні. OBOZREVATEL пропонує побачити найбільш яскраві з них.
Джинси
Джинси були улюбленим повсякденним одягом Діани. Принцеса особливо любила прямий фасон із високою посадкою. Часто вона поєднувала їх із піджаками оверсайз.
Костюми зі спідницею
Діловий костюм зі спідницею, завжди вище коліна, був іще одним знаменитим образом принцеси Діани. Сьогодні такий одяг залишається стабільно в тренді і присутній на показах іменитих дизайнерів.
Сукня з принтом
Сукні з принтом становили найбільшу частку найвідоміших виходів Леді Ді.
Велосипедки
Діана випередила свій час, активно використовуючи в повсякденному житті спортивні образи. Легінси і велосипедки принцеса поєднувала з об'ємними светрами – до того, як цей лук став головним трендом у моді.
Як відомо, 31 серпня 1997 року мати принців Вільяма та Гаррі загинула в автокатастрофі. Їй було всього 36 років.
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