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30 січня • оновлено в 20:49
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Повний несмак! П'ять зимових речей, здатних зганьбити

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Мода швидко змінюється, і речі, які ще зовсім недавно були в тренді, в 2020 році можуть опинитися в категорії неактуальних і позбавлених смаку. І особливо це стосується зимового одягу.

Як своїм вбранням не зіпсувати враження про себе: OBOZREVATEL розповість про найневдаліші речі, що вийшли з моди.

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Пуховик з пишним низом

Повний несмак! П'ять зимових речей, здатних зганьбити

фото: NovaFashion.ru

Зимовий пуховик з обтягуючим верхом і пишною короткою спідницею виглядає в 2020 році не зовсім доречно, і до того ж, абсолютно непрактично. Адже широкий низ пуховика, скроєний у вигляді спідниці, настільки широкий, що абсолютно не гріє.

Лосини, вдягнуті під короткий пуховик

Повний несмак! П'ять зимових речей, здатних зганьбити

stimma.com.ua

Раніше поєднання лосин і короткого пуховика було досить популярним, але сьогодні стилісти називають його кошмаром. І хоча чимало дівчат продовжують наполегливо комбінувати коротку куртку з лосинами, це вже давно не вважається стильним і красивим. До того ж такий наряд є непрактичним і просто недоречним для зими 2020.

Хутряний жилет

Повний несмак! П'ять зимових речей, здатних зганьбити

zhurnal-lady.com

Найбезглуздіший антитренд – поєднання хутряного жилета та шкіряної куртки. Такий зимовий образ зовсім не прикрашає дівчину, до того ж натуральне хутро давно перестало з'являтися на показах модних дизайнерів. Крім того, жилетка з хутра – річ непрактична: в мороз вона практично не гріє, оскільки залишає руки відкритими, а в теплу погоду громіздкий хутряний виріб виглядає смішно і недоречно.

Тоненька шапка, що обтягує

Повний несмак! П'ять зимових речей, здатних зганьбити

modniy-ostrov.com

Зимова шапка – це важливий елемент образу. При цьому невдало підібрана модель шапки може зіпсувати весь силует і зробити образ непропорційним. Так, тонка шапка візуально робить обличчя ширше, а на дорослій жінці й зовсім виглядає безглуздо, змахуючи на шапочку для басейну.

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Місяцеходи

Повний несмак! П'ять зимових речей, здатних зганьбити

Cosmopolitan

Так звані місяцеходи можна вважати, скоріше, заміським взуттям, ніж повсякденним. Вони дуже схожі на гірськолижні черевики і не надають образу жіночності та витонченості. Головна перевага місяцеходів – вони дуже теплі й зручні, тому, якщо не хочете їх викидати, вони відмінно підійдуть для дачі.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
жінки Стиль Краса Мода
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