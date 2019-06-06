"Потворні" босоніжки: взуттєвий тренд літа 2019

Трендові босоніжки літа 2019 instagram.com/cold__store

Літо – час відкритого взуття. Обираючи його, крім бажання бути в тренді, потрібно враховувати ще й зручність.

OBOZREVATEL зібрав актуальні моделі босоніжок, які підкреслять індивідуальність і забезпечать комфорт у спекотну пору.

Модниці в погоні за трендами часто не надають уваги тому, наскільки зручним буде їхній вибір. Утім, дизайнери подбали про фанаток стилю. Так, влітку 2019 у тренді chunky sandals, або, як їх іще називають, "потворні" сандалі, ugly-босоніжки.

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 1 opshop.me

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 2 instagram.com/cold__store

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 3 opshop.me

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 4

Яскраві та контрастні, або ж однотонні босоніжки на масивній підошві цього літа будуть доречними для поєднання як із джинсами, так і з пляжними шортами.

Такі моделі босоніжок гарно фіксують ногу та мінімізують будь-яке тертя. Таким чином, це взуття дозволить уникнути мозолів та натоптишів, які є частою проблемою влітку.

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 5 Asos

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 6

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 7 intertop

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 8 SNIK.co

Не слід боятися експериментувати із найсміливішими поєднаннями. Так, наприклад, можна спробувати взути менш яскраву модель на товстій підошві, під класичний костюм. Більш яскравими босоніжками можна розбавити однотонний образ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поєднання босоніжок зі шкарпетками стало модним трендом 2019 року.

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