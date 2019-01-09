Порушують етикет: російських чоловіків звинуватили у несмаку

Експерти з етикету розкритикували російських чоловіків, які носять ділові костюми зі спортивним взуттям.

Як повідомляє "Лента", педагог-консультант Тетяна Ніколаєва порекомендувала уникати такого поєднання, незважаючи на популярність стилю smart casual ("елегантно-повсякденний" стиль).

"Так, можна надіти на вечірній захід щось, припустимо, повітряне для верху і у взутті підібрати щось без каблука. Але ніяк не кросівки, як би це модно не було", — розповіла вона.

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У свою чергу експерт Елеонора Басманова зазначила, що враховувати тенденції слід тільки при підготовці до "вузьких" вечірок. На її думку, чоловіки, які комбінують офіційний одяг з кросівками, грубо порушують правила етикету.

Басманова вважає, що вечірній прийом передбачає гарне і якісне взуття, а також заколоті волосся.

Тренд: кеди з костюмом Fast Fashion

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася подробка гірших трендів минулого 2018 року, до якої увійшли джинси з низькою посадкою, високі уггі і кросівки-шкарпетки.

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