Популярні бренди спростували необхідність прати джинси

Представники відомих брендів вважають, що немає необхідності прати джинси в пральній машині.

Так, зокрема, генеральний директор Levi's, США, Чіп Берг пояснив, що прання якісних джинсів у машині призводить до пошкодження матеріалу і є "марною тратою води". Сам він очищає свої штани за допомогою зубної щітки, пише Independent.

А виробники деніму Hiut, Британія, кажуть, що джинси можна прати лише через півроку після купівлі.

Справа в тому, що в місцях складок, які утворюються під час шкарпетки, колір при пранні вимивається, і в результаті такого контрасту джинси набувають зношеного вигляду.

В інших великих компаніях, що спеціалізуються на виробництві джинсів, порекомендували замість прання в пральній машинці залишати виріб на ніч у морозильній камері, щоб позбутися бактерій. Також пропонується залишити їх під сонцем на відкритому повітрі або використовувати спрей, що нейтралізує забруднення і неприємний запах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Швейцарії створили джинси, які вбивають COVID-19.