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20 лютого • оновлено в 17:30
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"Попелюшка зі стрипклубу": у Раді засікли незнайомку на "лабутенах". Фото

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У четвер, 20 лютого, у Верховній Раді була помічена чергова модниця. Фотограф Ян Доброносов в Facebook опублікував знімок дівчини в "дзеркальному" взутті.

Доброносов не вказав, хто зображена на фото, але видно, що знімок зроблений не в залі парламенту.

За джерелами OBOZREVATEL, володарка незвичайного взуття просто відвідувачка виставки, яка проходить в будівлі Ради.

Відвідувачка ВР в незвичайному взутті

Відвідувачка ВР в незвичайному взутті

Facebook Ян Доброносов

Відвідувачка Ради в дзеркальному взутті

Відвідувачка Ради в дзеркальному взутті

Facebook Андрій Якобчук

При цьому користувачі мережі оцінили таку "красу" і активно обговорювали взуття незнайомки.

"Дискотека 80-90-х видно буде. Їй би ще такі лосини сині", "Прям стрипклуб", "Бабуся чекає", "Якийсь Мулен Руж", "Стиль "диско", "Попелюшка", "Це вони звідки прийшли і не перевдягнулися, або з окружної?"," Це жахливо і дуже негарно"," Кібер попелюшка?", "А колготки то які", " Тут точно стриптиз клуб якийсь. Це нічна зміна ВР?", "Головне в спідниці не ходити, бо дзеркала", "На лабутенах", "Панельна дискусія", "Треба ставить стиліста на вході в Раду, це ж знущання", – сміялися в коментарях.

У Раді засікли незнайомку на "лабутенах"

Скріншот

У Раді засікли незнайомку на "лабутенах"

Скріншот

У Раді засікли незнайомку на "лабутенах"

Скріншот

У Раді засікли незнайомку на "лабутенах"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Мода Верховна Рада України
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